В Аргентине проходит встреча «финансовой двадцатки» 21.07.2018, 8:11

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Фото: DPA

Ключевая сессия встречи финансовой G20 пройдет в субботу и будет посвящена обсуждению рисков и возможностей в мировой экономике.

Двухдневная встреча "финансовой двадцатки" начинается в субботу в Буэнос-Айресе. Как ожидается, 23 министра финансов или их заместителя, 14 представителей центробанков стран - участниц G20 и представители международных финансовых организаций обсудят вопросы развития глобальной экономики.

Среди участников встречи - глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, руководитель Всемирного банка Джим Ким, президент Европейского центрального банка Марио Драги, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа Тревиньо, министры финансов США и КНР Стивен Мнучин и Ли Кун.

Ключевая сессия встречи финансовой G20 пройдет в субботу и будет посвящена обсуждению рисков и возможностей в мировой экономике. Вторая сессия затронет вопросы о развитии рынков труда и финансовой инфраструктуры. Это два приоритетных вопроса аргентинского председательства G20 в этом году.

Встреча министров и глав ЦБ продолжится в воскресенье несколькими рабочими сессиями, которые затронут вопросы технологии в финансовом секторе и международную налоговую систему.