Компания Airbus подняла в небо свой первый «самолет-кит» 5 21.07.2018, 8:33

3,111

Фото: Amazing Moments by Watches / Facebook

Корпорация Airbus опубликовала видео первого полета своего нового транспортного самолета Beluga XL.

Аппарат, который планируют использовать для перевозок негабаритных грузов, поднялся в небо с аэропорта во французской Тулузе. Самолет получил название из-за фюзеляжа, который исполнен в форме кита, населяющего арктические моря.

Beluga XL будет перевозить до 53 тонн полезной нагрузки на расстояние до 4 тыс. км. Длина самолета равна 63,1 м, размах крыльев – 60,3 м, высота – 18,9 м.

Модель планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.