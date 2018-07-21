Обучение в вузах: Медицинский повышает цены на 10%, педагогический - минимум на 15% 7 21.07.2018, 8:50

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А за обучение первокурсников порой платят больше, чем за обучение студентов других курсов.

Две с половиной тысячи рублей, чтобы стать творческим педагогом

Самыми дорогими (2500 рублей) в БГПУ оказались специальности «музыкальное искусство, ритмика и хореография» и «музыкальное искусство и мировая художественная культура». В прошлом году учиться на этих специальностях тоже было дороже. Первокурсникам в сентябре 2017-го год обучения обходился в 2030 рублей. В этом вузе оплата для студентов 2 - 4 курсов будет ниже, чем для первокурсников. На тех же музыкальных специальностях градация такая: 2-й курс - 2366 рублей, 3-й - 2328, выпускной — 1960, пишет kp.by.

Немного дешевле специальности «изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы», «изобразительное искусство и компьютерная графика» - 2476 рублей в год для первокурсника (против прошлогодних 2010 рублей). На специальностях с изучением иностранного языка вчерашняя абитура за год заплатит 2380 рублей, на остальных - 2316 рублей.

Студенты-стоматологи платят больше всех

В медицинском университете, где обычно баллы одни из самых высоких, дороже всего учиться на стоматолога.

Год обучения стоит 2827 рублей. Фармацевты, педиатры и студенты «лечебного дела» заплатят меньше - 2420 рублей. Самая дешевая специальность - одна из тех, на которую было поступить проще всего, - «медико-профилактическое дело». Здесь за год придется отдать 2 218 рублей. В сравнении с прошлым годом цены в медуниверситете выросли приблизительно на 10%.

Одна цена независимо от специальности

В Белорусском государственном экономическом университете всем первокурсникам придется платить одинаково. Независимо от специальности, год обучения в главном экономическом вузе на дневном стоит 2463,6 рублей, а на заочном - 907 рублей.

Одна цена и для первокурсников Минского государственного лингвистического университета. На дневном заплатят 2 210 рублей, на заочном - 820 рублей. Кстати, пока стоимость здесь держится на уровне прошлого года.

В регионах дешевле стать филологом

В Брестском госуниверситете приложения к приказу о стоимости платного обучения для первокурсников подписали еще в конце июня. Дороже всего год обучения обойдется будущим правоведам - 2500 рублей. В прошлом сентябре первокурсники платили 1970 рублей, после мартовского повышения семестр обходился в 2167 рублей.

А меньше всего в этом вузе заплатят новоиспеченные студенты белорусской и русской филологии - 2240.

Озвучил свои цены и Витебский медуниверситет. Учиться здесь дороже, чем в Минске. На дневном отделении лечебного факультета с первокурсника за год обучения попросят 2737 рублей, фармацевтического - 2713 рублей 40 копеек, стомфак обойдется в 3157 рублей 90 копеек. Год назад плата составляла, соответственно, 2164, 2145 и 2497 рублей.

В ближайшее время другие вузы должны опубликовать либо новые цены на обучение, либо продолжать следовать прежним прейскурантам.

А КАК У НИХ

В Московском педгосуниверситете год обучения первокурсникам-платникам обойдется в 5 - 6 тысяч белорусских рублей независимо от специальности. Те же 6 тысяч рублей заплатят белорусы за первые два семестра в Вильнюсском университете. В Варшавском университете 3 года учатся в бакалавриате, а еще два - в магистратуре. Иногда этот фактор влияет на стоимость обучения, но чаще все дело в специальности. К примеру, чтобы стать специалистом в области социальных услуг, филологом, педагогом или политологом, надо заплатить за год обучения около 4650 рублей. А вот год обучения на химика дороже всего - более 12 тысяч рублей.