Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов остаются в реанимации 21.07.2018, 8:53

1,161

В автоаварии в Николаевской области Украины пострадали 12 граждан Беларуси.

9 из них уже выехали на родину, трое – еще находятся в реанимации.

Напомним, микроавтобус с белорусскими туристами врезался в грузовик в Николаевской области в 5 часов утра 20 июля на автотрассе Киев – Одесса. В результате аварии погибли 5 человек, все они, как и остальные пострадавшие, - жители Гомеля и области.

Замначальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко заявил, что гомельские медики готовы доставить белорусов домой.