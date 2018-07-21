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Трое из пострадавших в ДТП в Украине белорусов остаются в реанимации

  • 21.07.2018, 8:53
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В автоаварии в Николаевской области Украины пострадали 12 граждан Беларуси.

9 из них уже выехали на родину, трое – еще находятся в реанимации.

Напомним, микроавтобус с белорусскими туристами врезался в грузовик в Николаевской области в 5 часов утра 20 июля на автотрассе Киев – Одесса. В результате аварии погибли 5 человек, все они, как и остальные пострадавшие, - жители Гомеля и области.

Замначальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко заявил, что гомельские медики готовы доставить белорусов домой.


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