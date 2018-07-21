«Верблюд» за 20 долларов: как белорусы везут машины из ЕС 3 21.07.2018, 9:04

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Белорусы участвуют в «серой» схеме ввоза автомобилей из Европы на территорию Украины.

Так наши соседи обходят высокие пошлины на иномарки. Самым дешевым звеном цепочки являются так называемые «верблюды» — белорусы, которые за 20−40 долларов готовы оформить на себя временный ввоз на территорию Украины. По неофициальной версии, наши соотечественники, которые попали в страшное ДТП под Одессой, оказались в Украине именно в рамках этой схемы. Auto.tut.by напомнил, в чем суть этих операций и какими проблемами с законом они могут обернуться.

Схема на практике выглядит просто. Украинец покупает в Польше или Литве автомобиль на иностранных номерах. Понятное дело, что ни один вменяемый европеец не продаст машину, не снятую с учета. Поэтому такие авто оформляются на подставные фирмы, покупатель (чаще просто перегонщик) получает доверенность на право управления и едет на такой машине в Беларусь, а потом — к украинской границе.

Вот здесь уже и нужны «верблюды» — на них оформляется временный ввоз. Белорус на машине с европейскими номерами въезжает в Украину, получает свои 20 долларов и пешком отправляется домой. А свежепригнанный автомобиль с номерами Евросоюза едет к счастливому покупателю,

Как в этой схеме оказались белорусы? Дело в том, что нерезиденты Украины могут пользоваться автомобилем на территории этой страны в течение года. Потом необходимо повторить процедуру — вывезти автомобиль и ввезти его снова. Но есть еще один нюанс. Ездить на автомобиле, находящемся в режиме временного ввоза, может только тот, кто на нем в страну въехал. Но на такие мелочи украинские покупатели внимания не обращают. В случае проблем с полицией можно продать машину на разборке или даже просто бросить. Ведь по номерам ЕС владельца не «пробьешь». Дешевые автомобили, ввезенные по такой схеме, отправляются на разборку.

Штраф для белоруса за такие дела может доходить почти до тысячи долларов. 600 — за просроченный на 10 дней временный ввоз и около 320 долларов — за передачу управления автомобиля на временном ввозе другому лицу. Но, опять же, о таких «мелочах» наниматели белорусов не предупреждают, обещая, что никаких проблем не будет.

В некоторых случаях за уже более высокую сумму предлагают совершить процедуру повторного ввоза, чтобы «владелец» в Украине мог кататься еще один год. По данным Государственной фискальной службы Украины, только за 2017 год было ввезено таким образом 236 тысяч автомобилей.

Украинские власти всерьез обеспокоены проблемой и еще в прошлом году Кабинет министров предложил ввести обязательную регистрацию для автомобилей на иностранных номерах и подал соответствующий закон на рассмотрение Верховной Рады.