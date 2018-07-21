Нафтогаз исключает «мировую» с Газпромом 1 21.07.2018, 9:11

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Газпром опоздал с просьбами о мировом соглашении по решениям арбитража.

Мировое соглашение между НАК Нафтогаз Украины и Газпром по уже принятому решению арбитражем невозможно. Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

"Как мы сказали Газпрому на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятому решению арбитражем не представляется возможной. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам", - написал он.

Витренко напомнил, что российский монополист должен заплатить Нафтогазу по решению арбитража $2,56 млрд и $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание.

Он также отметил, что кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение было принято, у НАК с Газпромом есть новые арбитражные процессы.

"Они требуют расторгнуть или изменить текущие договоры, мы требуем компенсировать нам убытки из-за невыполнения ими своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража", - сообщил коммерческий директор Нафтогаза.

Витренко уточнили, что то Газпром отказывается поставлять газ и пересматривать транзитный тариф, а также нарушает обязательства по поддержке определенного давление в газотранспортной системе на выходе в Украину.

"Сумма компенсации, которую мы требуем от Газпрома по новым арбитражным процессам уже превышает $12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если Газпром хочет мировое соглашение по новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", – написал Витренко.

Он добавил, что позиция Нафтогаза заключается в том, что этот процесс не может быть задержан трехсторонними переговорами по транзиту газа через украинскую территорию после 2019 года.

"Если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство Северного Потока 2, как политического и антиконкурентного проекта", - подчеркнул Витренко.