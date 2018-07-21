Новые подробности ЧП с захватом заложника в Заславле 23 21.07.2018, 9:40

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Отец не хотел, чтобы дочь брала кредит в банке.

О ЧП в городе Заславле, где девушку в банке взял в заложники мужчина, ходило много слухов. Было несколько версий: то ли это семейная пара, то ли ревнивый жених с беременной невестой, то ли малознакомые люди. На место выехало руководство МВД, операцией руководил лично министр Игорь Шуневич.

По словам главы МВД, переговоры с преступником длились больше двух часов.

- Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена - это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля.

Позже сообщили: мужчина убит.

Kp.by стали известны подробности произошедшего.

- Около двух часов дня я хотел войти в банк, но милиционер попросил меня выйти, сказал, что какая-то внештатная ситуация, - рассказывает Иван, житель Заславля. - Потом оказалось, что в банк ворвался мужчина - он узнал, что его дочь собирается взять кредит для своего жениха, который ему очень не нравился, - продолжает собеседник.

По словам местных, мужчина, который ворвался в банк - это Сергей К., 45-летний житель Заславля, в городе его многие знают. Говорят, что девушка ему не родная, а дочка его гражданской жены.

- Он был два раза судим. Не чаял души в своей дочке, покупал ей дорогие вещи, обеспечивал всем. Но она связалась с плохим парнем и все, что ей покупал отец, отдавала ему. Днем Сергею позвонили домой из банка и сказали, что на его дочь одобрили кредит. Он сразу прибежал в отделение банка и приставил ей нож к горлу. Кричал что-то вроде: «Пусть он сюда приходит, я его зарежу».

Около 19:30 место событий оцеплено. Работает следственная группа. Весь город на ушах, местные передают друг другу подробности трагедии, вспоминают все, что знают о Сергее.

- Ну как сказать, раньше держал весь город, - говорит местная жительница. - А когда жена спилась, взялся воспитывать дочку сам. Потом, правда, его посадили. Но в последнее время был очень адекватным. Жил и старался для дочери, но когда узнал, что связалась с плохим парнем, отношения у них пошли наперекосяк. Постоянно ругались и скандалили. Хотя ее ребенка первого он очень любил: с внуком и на рыбалку ходил, и возился с ним. И жил после тюрьмы с ними вместе. А вот когда узнал, что дочка взяла кредит, вспылил. Получается, хотел уберечь..., - вздыхает женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По официальной информации, девушка не пострадала. Известно, что она ждет ребенка.