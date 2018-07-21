США отклонили предложение Путина провести референдум на Донбассе 3 21.07.2018, 9:47

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Проведение такого референдума не будет законным.

США отклонили предложение президента России Владимира Путина о проведении референдума в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», которое он сделал на встрече в Хельсинки, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Гаррета Маркиса.

"Администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины", - сказал он.

По его словам, проведение такого референдума "не будет законным, поскольку район не находится под контролем правительства Украины".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин рассказал российским дипломатам, что на саммите в Хельсинки он предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть идею референдума, который помог бы решить конфликт в Донбассе.