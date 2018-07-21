«Мы не хотим, чтобы в сельском клубе повторилась «Зимняя вишня» 21.07.2018, 10:21

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Жители агрогородка под Слонимом бьют тревогу.

Агрогородок Костени находится недалеко от Слонима. Там проживает около пятисот человек, из которых 150 трудятся в сельскохозяйственном кооперативе, а некоторые сельчане ездят на работу в город. Здесь немало молодых семей, у которых подрастают детки. Живется им в деревне тяжко: детского садика, быткомбината, спортивной площадки и даже детской песочницы нет, сельский клуб, построенный в прошлом веке, рушится, пишет «Газета Слонимская».

Молодые мамочки собрались на минувшей неделе возле сельского клуба, чтобы обсудить наболевшие проблемы.

Вместо детского садика — телятник, а вместо стадиона — выгон для скота

— У нас в агрогородке есть только базовая школа, ФАП, магазин, почтовое отделение, сельсовет, но закрыли детский сад, клуб почти не работает, для детей нет никаких игровых площадок. Сейчас каникулы, а детям негде деваться, так как в деревне нет стадиона, игровой площадки. Детям на каникулах нечем себя целый день занять. Раньше, когда у нас работала заведующая сельским клубом Анна Ивановна Грецкая, здесь проводилось много культурных мероприятий. Но с ее уходом все прекратилось.

Я целый день нахожусь на работе, и я не знаю, где мои дети. Раньше они шли в клуб, где Анна Ивановна устраивала для них дискотеки, различные развлекательные мероприятия, а сейчас этого ничего нет. Здесь не проводится никаких мероприятий ни для детей, ни для взрослых. Где детям целый день деться, чем себя занять?

Я целый день нахожусь на работе. В прошлом году мой ребенок приходил в клуб, где проводились конкурсы, дискотеки, дети выступали, пели, Анна Ивановна устраивала для них чаепития. И я была спокойна, зная, что мой ребенок находится в клубе. Сейчас, находясь на работе, я все время переживаю за детей. Ведь дети целый день предоставлены сами себе, они собираются играть за автобусной остановкой, баней… В деревне нет даже стадиона, игровой площадки. Мы неоднократно предлагали хотя бы на заброшенной территории обустроить футбольную площадку, поставить футбольные ворота, чтобы мальчишкам было где играть в футбол. С этой просьбой мы обращались к председателю сельсовета Николаю Крамнику. Он пообещал сделать, но надо было разработать проект. Мой ребенок уже в третий класс идет, а стадиона как не было, так и нет, — высказывалась о проблеме молодая женщина.

— В агрогородке нет даже детской песочницы. Что это за агрогородок? Моей дочери 4,5 годика, и мне приходится брать ее с собой на работу в телятник, за что я неоднократно получала замечания от председателя Слонимского райисполкома. Но куда мне дочь девать? Муж работает в сельхозпредприятии пастухом, бабушка — инвалид, на нее я не могу оставить ребенка. Детей мы возим в садик в Слоним, но сейчас детский сад на ремонте. А мне не позволяют финансы нанимать машину и возить ребенка в город в другой садик, — добавила, присоединившись к разговору, одна из мамочек.

В этот день молодые женщины высказывали претензии и в адрес заведующей клубом. Они сетовали на то, что никаких культурный мероприятий с приходом нового руководителя здесь не проводится. Сельчанки были обеспокоены тем, что клуб и вовсе могут закрыть и перенести в соседнюю деревню Мелькановичи.

Пока гром не грянет

Необходимо отметить, что культурное заведение находится в ужасном состоянии как снаружи, так и изнутри. Крыша течет, в здании тяжелый, затхлый запах, полы серые, не покрашены, дыры в потолке… И весь этот кошмар находится в агрогородке в XXI веке. Но дети рады и этой убогости, которую им обеспечили взрослые тети и дяди, которые занимают руководящие должности и «ратуют» за то, чтобы они нормально жили и росли. Детки с радостью веселились и танцевали под музыку, которая лилась из динамиков.

— Клуб у нас почти не работает, на дверях постоянно висят уведомления о том, что заведующая находится то в Слониме, то на другом участке. Светлана Николаевна только появляется здесь, чтобы сменить эти уведомления, и уезжает.

На территории сельского клуба дети сами, как смогли, сделали волейбольную площадку. Агрогородок строили, почему не построили сельский клуб, ведь старому уже 79 лет. Возле него даже страшно находится, так как он в любую минуту может обрушиться, — заметила другая молодая женщина.

— Мы здесь доживаем. Дети приезжают к бабушкам на каникулы, а развлечений для них здесь никаких нет, даже обычной песочницы нет, — с сожалением высказалась женщина преклонного возраста.

А вот и хозяйка сельского клуба Светлана Николаевна вышла нам навстречу.

— Я здесь даже года не работаю, да и сама я не культурный работник. Я учитель начальных классов. Сегодня у нас экологический вечер, я подготовила план этого мероприятия, но на мероприятие никто не пришел, — начала свой диалог с оправдания хозяйка клуба Светлана Николаевна.

— А почему возле клуба не было уведомления о том, что будет проводиться мероприятие? Это Вы сегодня собрались проводить мероприятие, зная, что здесь будет пресса. Вас здесь не бывает. Я прогуливаюсь с ребенком и постоянно вижу на дверях замок. Наверное, Вы хотите, чтобы этот клуб закрыли? — поинтересовалась одна из мамочек.

— Почему я не заинтересована в том, чтобы клуб работал? Я обои поклеила и отремонтировала аппаратуру за свои деньги.

— Показуха. Это Вы делали не для людей, а для себя. Вы делаете планы и сдаете их в райисполком, у вас все хорошо, но на самом деле здесь ничего не происходит, — возмущенно высказывалась одна из сельчанок.

Денег на культуру нет

— Светла Николаевна, почему Вы за свои деньги клеите обои, ремонтируете музыкальную аппаратуру?

— В отделе культуры нет денег на ремонт клуба и музыкальной аппаратуры. Даже концерт невозможно было провести, так как не было нормальной аппаратуры. Я все делаю за свои деньги, культура даже доски мне не дала. Все, что здесь сделано, сделано руками моего мужа.

В методическом отделе требуют, чтобы были распечатки всех культурных мероприятий, а у мня нет ни принтера, ни ксерокса. Поэтому мне часто приходится ездить в Слоним.

— К председателю сельсовета Вы обращались?

— У председателя тоже нет денег. Это здание находится в аварийном состоянии, недавно из-под шкафа, который стоит в моем кабинете, вывалился камень, крыша течет. Клуб был построен в 1939 году. Даже председатель райисполкома, побывав здесь, сказал, что у его родителей сарай лучше, чем этот сельский клуб. Пообещал: «Будем что-то думать».

В этот день градус эмоций просто зашкаливал: молодые женщины настоятельно требовали от заведующей Светланы Николаевны добросовестно работать, добиваться от вышестоящего руководства, чтобы отремонтировали сельский клуб и приобрели новую аппаратуру. Также они сетовали на то, что в деревне проживает почти полтысячи человек, а быткомбината нет, не работает парикмахерская, почтовое отделение работает только с 9 до 13 часов, поэтому, чтобы оплатить коммунальные услуги, им надо опрашиваться с работы. Высказывали люди недовольство и тем, что сельский магазин закрывается рано.

Сельчане обсуждают проблемы деревни

Фото: gs.by

— Мы требуем от вышестоящего руководства, чтобы нам отремонтировали клуб, чтобы он нормально работал. Представьте, что здесь будет проходить какое-нибудь культурное мероприятие и этот клуб обрушится… Тогда здесь будет вторая «Зимняя вишня». Они дождутся, что здесь либо проводка загорится, либо клуб сложится. Только перед выборами приезжала к нам Ирина Виноградова, которая баллотировалась в депутаты с председателем сельсовета и сельскохозяйственного предприятия, так они в один голос обещали нам, что все будет делаться. Зачем было сюда приезжать и только обещать?! Мы тогда говорили, что даже согласны сдать деньги, чтобы для наших детей сделали детскую площадку. И мы понимаем, что этого не будет, потому что мы и этот агрогородок никому не нужны. Вот поэтому все стараются отсюда уехать, — возмущенно рассказывала о ситуации одна из женщин.

Помещение сельского клуба в Костенях

Фото: gs.by

Проехавшись по агрогородку, мы увидели ухоженные дома и дворы местных жителей, которые утопают в цветах и зелени. За окном автомашины мелькнул стадион, превратившийся в пастбище для скота. Ну а далее, проехав чуть в глубь деревни, увидели одинокое, поросшее травой бывшее здание быткомбината, стену которого «украшает» выцветший плакат с красивым лозунгом «Жыві і квітней Беларусь!». Пожалуй, этот слоган является ярким подтверждением, как отдельно взятый агрогородок живет и расцветает. А сколько таких в Беларуси?!

Бывшее здание быткомбината

Фото: gs.by

Знает ли депутат Костеневского округа №34 Ирина Виноградова о проблемах своих избирателей, выяснила корреспондент.

— Ирина Петровна, когда Вы избирались депутатом по Костеневскому округу №34, Вы обещали своим избирателям отремонтировать сельский клуб, обустроить спортивную площадку для детей?

— Нет, я не обещала. Тогда на собрании был совместно со мной председатель сельисполкома. Люди просили обустроить какую-то детскую игровую и спортивную площадку, но сейчас это не так, как раньше — взяли построили. Проект нужен. Кто это будет делать, за счет каких средств? Мы тогда все обговорили и решили, что будем в процессе уточнять, как все дальше делать.

— Уточнили, что уже конкретно делается в этом направлении? Проект спортивной площадки есть?

— Нет, проекта пока нет. Потому что финансовый год идет, а бюджет планируется с начала года.

Фото: gs.by

— Ирина Петровна, как Вы относитесь к тому, что в агрогородке, где живет почти пятьсот человек, много молодых семей, у которых подрастают детки, нет даже песочницы, клуб находится в аварийном состоянии.

— Плохо отношусь.

— Есть с Вашей стороны какая-то инициатива изменить жизнь этих деток и молодых семей в лучшую сторону?

— Естественно. Будем этот вопрос прорабатывать.

— Недавно в Слонимском райисполкоме проходила сессия Слонимского районного Совета депутатов, на повестке дня которой стояли вопросы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Вы на заседании поднимали вопрос о проблемах агрогородка Костени?

— К сожалению, не только в Костенях такая ужасная ситуация.

Главная улица д. Костени

Фото: gs.by

— Но Вы же депутат, Вы должны всячески содействовать тому, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они не испытывали проблем. Ведь молодые родители всего лишь хотят, чтобы у их детей была игровая и спортивная площадка, где бы они могли играть. Более того, одна женщина говорила, что берет ребенка с собой на работу, так как детского сада в деревне нет, а городской находится на ремонте.

— Детей возят на автобусе в детский сад в Слоним. Если детский сад на ремонте, то детей перераспределяют в другие садики. Так просто детей дома не оставляют.

Председатель Озгиновичского сельского совета Николай Крамник прокомментировал ситуацию следующим образом.

— По поводу благоустройства мы не первый раз вели беседу. Будем информацию давать по данному вопросу на райсовет пока по детской площадке только. Вопрос будет решаться, но я не готов ответить по срокам, — пообещал руководитель Озгиновичского сельсовета.

В тот день молодые мамы на собрании были с детьми, а их, как выяснилось, не так уж и мало в агрогородке Костени. Что этих детей ждет в будущем, если за полвека не нашлось настоящего хозяина, который бы позаботился о ремонте сельского клуба и строительстве игровой площадки? Хотя за эти годы сменился не один руководитель района, сельсовета и не один депутат.