Ученые научили ИИ определять птиц по пению 21.07.2018, 10:58

Удалось создать нейросеть, которая может выделить звук птицы из другого шума с точностью в 89%.

Международная группа исследователей создала искусственный интеллект, распознающий распознавать виды птиц по издаваемым ими звукам.

Об этом сообщает Science.

Отмечается, что популяции птиц стремительно сокращаются из-за глобального потепления и вырубки лесов. Для того, чтобы определить, сколько птиц определенного вида до сих пор живет на исследуемой территории, ученые записывают издаваемые ими звуки и проверяют запись через компьютер. Впрочем, даже с помощью специальных программ на компьютере не всегда можно с достаточно высокой точностью соотнести звук с конкретным видом пернатых.

Для решения этой проблемы ученые создали 30 нейросетей, которые в течение нескольких месяцев обучали на многочасовых аудиозаписях птичьих голосов, записанных на станциях наблюдения возле Чернобыля.

Так, исследователи вырезали 10-секундные записи и помечали их как содержащие крик птиц. После этого, искусственному интеллекту предлагали определить, есть ли на записи пение птиц и к какому виду оно относится.

В результате ученым удалось создать нейросеть, которая может выделить звук птицы из другого шума с точностью в 89%.