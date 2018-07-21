Служба безопасности Трампа проверила футбольный мяч, подаренный Путиным 21.07.2018, 11:09

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О результатах проверки не сообщается.

Футбольный мяч, который президенту США Дональду Трампу подарил президент России Владимир Путин, прошел проверку службы безопасности американского лидера, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что это стандартная процедура, которую проходят все подарки, полученные президентом США.

16 июля во время совместной пресс-конференции в Хельсинки российский президент вручил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу, который прошел в России. Путин сказал американскому лидеру, что теперь США в 2026 году предстоит принять у себя часть матчей чемпионата мира по футболу.