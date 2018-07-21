Саммит ЕС дал зеленый свет секторальной евроинтеграции Украины 21.07.2018, 11:19

Украина получит доступ к европейским рынкам

Одним из важнейших результатов недавнего саммита Европейского Союза является политическое одобрение секторальной интеграции Украины в нескольких приоритетных направлениях.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в статье для ZN.UA.

Накануне саммита украинская сторона предложила ЕС механизм интеграции в ряде сфер: энергетический и цифровой рынки, таможенная сфера, а также юстиция, свобода и безопасность. Страны-участницы Евросоюза поддержали украинскую инициативу.

"Механизм похож на тот, который применялся во время выполнения требований для предоставления безвизового режима. Он должен конкретизировать перечень решений, которые Украине следует принять, предусматривать общую работу учреждений Киева и Брюсселя над разработкой этого перечня и мониторингом выполнения требований", - пишет Климпуш-Цинцадзе.

По мнению профильного вице-премьера, этот механизм позволит Украине двигаться по пути секторальной интеграции, следуя дорожной карте реформ и решений, которую еще предстоит согласовать с ЕС и утвердить.

"Во-вторых, он предполагает взаимные политические обязательства и вместе с тем четкие процедуры с обеих сторон, которые обеспечат выполнение этих обязательств. В-третьих, такой механизм станет своеобразной страховкой от политических колебаний относительно евроинтеграции Украины — как в самой Украине, так и в ЕС. Дорожную карту с четким перечнем решений, сроков и четкой конечной целью сложно отменить и игнорировать, а произвольно толковать вообще невозможно… В-четвертых, четкие цели и понятные преимущества от де-факто интеграции. В-пятых, успешное воплощение этих механизмов может стать основой для распространения их на другие секторы интеграции", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, механизм поможет в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС обеспечить Украине доступ к европейским рынкам, синхронизацию процедур, улучшение защиты от различных угроз без подписания дополнительных договоров.

"Но главное в том, что политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции… создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ. Ведь он предусматривает разработку взаимных обязательств относительно воплощения конкретных мер, независимо от того, какие политические силы находятся у руководства законодательной или исполнительной власти", - подчеркивает вице-премьер.