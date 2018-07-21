10 лучших отелей на деревьях в мире 21.07.2018, 11:48

Чудеса да и только.

Планируете путешествие и не можете определиться с местом проживания? Попробуйте что-то новенькое и необычное. Например, отель на дереве.

Эксперты портала Harper's Bazaar составили подборку из десяти лучших в мире отелей на деревьях – уютных мест, где чистая природа и звездное небо прекрасно сочетаются со всеми удобствами пятизвездочных гостиниц.

Если вы не представляете свою жизнь без ярких эмоций и впечатлений, посещение таких отелей для вас обязательно.

The Treehouse, Великобритания

Гостям двухспального номера этого отеля доступны собственная ванная комната и современная кухня, деревянная терраса, бассейн с подогревом, бадминтон, ресторан и бар.

Watamu Treehouse, Кения

Окна в номерах этого отеля выходят на побережье Индийского океана и его бирюзовые волны. Также здесь можно посещать занятия по йоге и воссоединяться с природой.

The Tinyeleti Treehouse, ЮАР

В номере вам предложат кровать с балдахином, диваном и обеденным столом. К услугам гостей – ночное сафари в природном парке неподалеку.

Bensfield Treehouse, Великобритания

Чтобы зайти в уютный номер, необходимо пройтись по подвесному веревочному мосту. В комнате с открытой планировкой стоит двуспальная кровать, небольшая кухня и гостиная.

Amilla Fushi, Мальдивы

Этот роскошный отель построен на сваях среди живописных джунглей с видом на кристально чистые воды Индийского океана.

Hapuku Lodge Tree Houses, Новая Зеландия

Из номеров отеля открывается потрясающий вид на побережье Тихого океана и горы Кайкора, гости гостиницы могут поплавать с дельфинами и понаблюдать за китами.

Treehouse Hideaway, Индия

Отель, расположенный возле заповедника с тиграми, включает в себя пять домиков на деревьях.

Stolidi Mou, Крит

Прекрасный отель, расположенный в ветвях дуба, предлагаем посетителям джакузи на террасе с видом на лес и побережье. Это позволяет гостям по-настоящему почувствовать себя наедине с природой.

Bale Mountain Lodge, Эфиопия

Из расположенного над верхушками деревьев отеля можно изучать дикую природу Африки, включая редких эфиопских волков, львов, гигантских лесных кабанов, различных рептилий и птиц.

Raray Treehouse, Франция

Подвесной мостик в лесу на окраине Парижа ведет в домик, расположенный на 11-метровой высоте на дереве. Домик включает двухместную спальню, гостиную и террасу с горячей ванной. Отличное место для романтического, уединенного отдыха.