10 лучших отелей на деревьях в мире
- 21.07.2018, 11:48
Чудеса да и только.
Планируете путешествие и не можете определиться с местом проживания? Попробуйте что-то новенькое и необычное. Например, отель на дереве.
Эксперты портала Harper's Bazaar составили подборку из десяти лучших в мире отелей на деревьях – уютных мест, где чистая природа и звездное небо прекрасно сочетаются со всеми удобствами пятизвездочных гостиниц.
Если вы не представляете свою жизнь без ярких эмоций и впечатлений, посещение таких отелей для вас обязательно.
The Treehouse, Великобритания
Гостям двухспального номера этого отеля доступны собственная ванная комната и современная кухня, деревянная терраса, бассейн с подогревом, бадминтон, ресторан и бар.
Watamu Treehouse, Кения
Окна в номерах этого отеля выходят на побережье Индийского океана и его бирюзовые волны. Также здесь можно посещать занятия по йоге и воссоединяться с природой.
The Tinyeleti Treehouse, ЮАР
В номере вам предложат кровать с балдахином, диваном и обеденным столом. К услугам гостей – ночное сафари в природном парке неподалеку.
Bensfield Treehouse, Великобритания
Чтобы зайти в уютный номер, необходимо пройтись по подвесному веревочному мосту. В комнате с открытой планировкой стоит двуспальная кровать, небольшая кухня и гостиная.
Amilla Fushi, Мальдивы
Этот роскошный отель построен на сваях среди живописных джунглей с видом на кристально чистые воды Индийского океана.
Hapuku Lodge Tree Houses, Новая Зеландия
Из номеров отеля открывается потрясающий вид на побережье Тихого океана и горы Кайкора, гости гостиницы могут поплавать с дельфинами и понаблюдать за китами.
Treehouse Hideaway, Индия
Отель, расположенный возле заповедника с тиграми, включает в себя пять домиков на деревьях.
Stolidi Mou, Крит
Прекрасный отель, расположенный в ветвях дуба, предлагаем посетителям джакузи на террасе с видом на лес и побережье. Это позволяет гостям по-настоящему почувствовать себя наедине с природой.
Bale Mountain Lodge, Эфиопия
Из расположенного над верхушками деревьев отеля можно изучать дикую природу Африки, включая редких эфиопских волков, львов, гигантских лесных кабанов, различных рептилий и птиц.
Raray Treehouse, Франция
Подвесной мостик в лесу на окраине Парижа ведет в домик, расположенный на 11-метровой высоте на дереве. Домик включает двухместную спальню, гостиную и террасу с горячей ванной. Отличное место для романтического, уединенного отдыха.