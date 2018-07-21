Встреча с Трампом не пошла на пользу Путину 21.07.2018, 12:12

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Он и дальше говорит с Западом языком шантажа и угроз.

Президент России Владимир Путин пригрозил НАТО "последствиями" в случае вступления в альянс Украины и Грузии. Выступая 19 июля в Москве перед представителями российского дипкорпуса, Путин пообещал отвечать на подобные вызовы "соразмерно". При этом хозяин Кремля не преминул заявить, что не исключает обострения ситуации на юго-востоке Украины. Похоже, встреча с Трампом в Хельсинки не пошла на пользу Путину. Он и дальше говорит с Западом языком шантажа, угроз и запугивания, пишет украинский журналист Сергей Руденко на сайте dw.com.

Трампа - не всемогущий

Рандеву Владимира Путина и Дональда Трампа в финской столице, судя по всему, разочаровало официальный Киев. Не секрет, что украинские власти возлагали определенные надежды на встречу президентов США и России. В частности, в вопросе будущего Донбасса. Однако тема Украины, к большому сожалению, так и не стала главной на переговорах в Хельсинки. Да и президенту США, который, уже вернувшись в Вашингтон, вынужден был объясняться за высказывания, сделанные на совместной с Путиным пресс-конференции, похоже, было не до Донбасса.

Общих фраз президентов США и России о том, что Украина должна придерживаться минских договоренностей, не достаточно для понимания того, что же будет дальше происходить на Донбассе. Согласиться ли Москва на присутствие там миротворческой миссии ООН? Выведет ли Россия свои формирования, как на этом настаивает НАТО и как это предусмотрено минскими соглашениями? В каком статусе окажутся оккупированные районы Донецкой и Луганской областей? И когда закончиться война на востоке страны? Ответов хельсинская встреча не дала.

Вместо этого через несколько дней после рандеву с Трампом Путин заявил, что существует риск обострения ситуации на юго-востоке Украины. "Хунта", дескать, распоясалась и не хочет завершения войны. Правда, хозяина Кремля, как всегда, забыл упомянуть о присутствии и в оккупированном Донбассе, и вдоль границы с Украиной многотысячной армии РФ. Которая, если серьезно воспринимать сказанное президентом России, готова, как он выразился, "соразмерно" ответить НАТО в случае, если альянс захочет принять в свои ряды Украину и Грузию. Похоже, Путину все-таки не дают покоя лавры Ким Чен Ына. Он и дальше хочет производить впечатление сильного, всемогущего лидера, который держит в страхе весь мир. Только, в отличии от всех остальных, Украина и сейчас испытывает на себе всю агрессию РФ.

Азовский "котел"

Слова Путина о возможном обострении ситуации на юго-востоке Украины таят в себе реальную угрозу. В 2014 году Москве не удалось создать сухопутный коридор из России в Крым. Тогда украинские военные отбили у боевиков Мариуполь и остановили наступление. Теперь этот город с близлежащим Бердянском могут превратиться в арену боевых действий. И причиной для этого может послужить достаточно непростая ситуация, которая сложилась сейчас в Азовском море.

После строительства Керченского моста, а также постепенного осваивания морской акватории, которая до войны принадлежала двум странам, Москва, видимо, пытается превратить Азовское море в свое внутреннее. С одним хозяином - Россией. Украинские моряки, перевозящие грузы из Мариуполя и Бердянска, жалуются на российских военных, которые их задерживают и подвергают досмотру. На сегодняшний день спецслужбы РФ задержали 148 судов, которые пытались пройти через Керченский пролив.

Петр Порошенко уже отдал приказ украинским военным прекратить массовые задержания судов, проводимые Россией. Каким образом будет выполняться этот приказ - никто точно не знает. Но, очевидно, что вероятность вспышки конфликта в акватории Азовского моря существует.

Ведь морская граница между Россией и Украиной за 27 лет независимости так и не была зафиксирована. Делимитация и демаркация морской границы между двумя странами не произведена. Поэтому понять, кто в споре за акваторию прав, а кто виноват, будет очень трудно. А если все это будет еще сопровождаться наступлением на суше, то нетрудно представить себе, что ждет украинское Приазовье.

Кто остановит Путина?

Язык угроз и шантажа, к которому Владимир Путин вернулся после встречи с Дональдом Трампом, продемонстрировал, что для президента России не указ ни США, ни НАТО, ни международные санкции. Более того, Москва берется за создание своего санкционного списка против украинских юридических и физических лиц.

Последнее, кстати, будет, наверняка, очень интересным. По крайней мере Россия огласит перечень тех украинских предприятий и бизнесменов, которые, несмотря на агрессию северного соседа, продолжают вести там свой бизнес.

Когда и как Россия будет уходить из Украины, не знает никто. Сейчас Владимир Путин напоминает заигравшегося хулигана, бравада которого очень дорого обходится окружающим, но, к сожалению, они его не в состоянии приструнить. Расчетливый хозяин Кремля знает, что с ним сегодня вынуждены считаться сильные мира сего.

Поэтому все призывы и остальных участников "нормандского формата", и Вашингтона относительно будущего Донбасса Путин пока не желает слышать. У него своя риторика и свое видение происходящего. И, очевидно, он менять их не собирается. По меньшей мере на нынешнем этапе.