Украина ведет переговоры о санкциях для Черноморских портов РФ 21.07.2018, 12:39

Россияне жестко поплатятся за строительство Керченского моста.

Украина ведет переговоры с американскими и европейскими партнерами по введению санкций в отношении Черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря, в ходе которой РФ останавливают судна идущие в/из украинских портов. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", – отметил Омелян.

Он также добавил, что РФ жестко поплатится за строительство Керченского моста, отметив, что санкционная волна против России пока только увеличивается.

"Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм – больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями", – сказал Омелян.

Ранее мы писали о том, как обостряется ситуация в Азовском море между Россией и Украиной. Пограничники РФ останавливают иностранные суда, следующие в порты Бердянска и Мариуполя для продолжительных досмотров. Кроме того, Россия усиливает свое военное присутствие на Азове. По мнению экспертов, дело идет к полной блокаде Азовского моря.

Ранее ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что своими действиями Россия пытается устроить Украине экономическую блокаду в море. По его мнению, это может существенно повлиять на морскую торговлю, экономику в этом регионе, а также вылиться в социальное напряжение и акции протеста, чего и добивается Москва.