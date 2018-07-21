Задержанная в США гражданка РФ Бутина была участницей проекта «Новороссия» 3 21.07.2018, 13:05

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Мария Бутина

Россиянку задержали в США по подозрению в сговоре и ведении деятельности в интересах иностранного государства.

Гражданка России Мария Бутина, которую задержали в Вашингтоне по подозрению в работе агентом на Москву, принимала участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году, а также была участницей проекта "Новороссия". Об этом аналитик Вадим Лабас написал в блоге на сайте Enigma, пишет gordonua.com.

Аналитик отметил, что в 2009 году Бутина посетила всероссийский фестиваль "Селигер", на котором вели подготовку "сепаратистских лидеров" в Украине и где в первый раз появился флаг "ДНР".

"Уже через год Мария создала организацию "Общественная безопасность и порядок" и активно участвовала в оружейной жизни РФ. В 2011-м на базе своей общественной организации Мария создает движение "Право на оружие", которое в скором времени становится флагманом борьбы за разрешительную систему на короткоствол. Через короткое время "Право на оружие" становится политическим проектом", – пишет Лабас.

После оккупации Крыма Бутина занималась проектом "Новороссия" на Донбассе, отмечает аналитик. "После окончательного разгрома проекта "Новороссия" Бутина попадает под крыло заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в это время становится почетным членом организации "Право на оружие". И уже в начале 2016 года ее посылают в США влиять на политические круги", – рассказал аналитик. Он добавил, что Бутина является почетным членом Всеукраинской ассоциации владельцев оружия (ВАВО).

29-летнюю Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. По данным следствия, начиная с 2015 года и как минимум до февраля 2017 года она действовала в США по указанию высокопоставленного российского чиновника, который был членом парламента РФ, а затем работал в Центральном банке России. В апреле 2018 года он попал под американские санкции.