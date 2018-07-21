Секрет успехов Южной Кореи? Вечное ppalli-ppalli 1 21.07.2018, 13:22

1,261

Скорость - одна из главных черт ментальности южных корейцев.

Всего за несколько десятилетий Южная Корея превратилась из аграрной страны в передовую экономику и экспортера автомобилей и электроники. Как это им удалось? Возможно, дело в том, что они все делают с молниеносной скоростью, пишет BBC.

Заказав еду в ресторанчике Ttobagi Driver в районе Кванакку, что на юге Сеула, я решил незаметно засечь время, через которое мне принесут блюда.

Неторопливо двигаясь между столиками, официантка вернулась с острым кимчи и другими закусками всего через две минуты и 20 секунд.

Еще через полторы минуты на моем столе появился горячий хеджангук (суп, который корейцы считают замечательным средством от похмелья).

Между прочим, так обслуживают в стране, где чаевые оставлять не принято. И сервис в Ttobagi - довольно непритязательном местечке, почти забегаловке, которую посещают преимущественно таксисты - не является чем-то исключительным.

Скорость - одна из главных черт ментальности южных корейцев, и неудивительно, что прежде всего она заметна в столице страны.

Сами корейцы объясняют этот феномен культурой ppalli-ppalli, произнося это слово с напряженным согласным в начале. Ppalli-ppalli примерно переводится как "быстрей-быстрей" и символизирует нетерпеливость корейцев, которые стараются делать все как можно быстрее и не любят тянуть.

Культура ppalli-ppalli - это и самый быстрый в мире интернет, и курсы иностранных языков, на которых результат обещают чуть ли не за считанные недели, и популярный в стране спид-дейтинг (speed-dating, блиц-свидания, мини-вечеринки, которые устраиваются, чтобы поскорее познакомить людей друг с другом. - Прим. переводчика).

С такой же впечатляющей скоростью корейцы оформляют отношения - роскошные дворцы бракосочетания за выходные пропускают бессчетное количество пар.

Доставка в Сеуле - это очень быстро. В том числе и доставка цветов

Фото: Getty Images

Ppalli-ppalli - это также лозунг развозчиков пищи, которые, пренебрегая правилами дорожного движения, а иногда и законами физики, доставляют заказ в невозможно короткие сроки.

Чтобы составить им конкуренцию, в 2007 году южнокорейской сети McDonald's пришлось создавать собственную курьерскую доставку фастфуда.

А ведь еще совсем недавно Корея была намного более медлительной, аграрной страной. В начале 1960-х 72% населения проживало в сельской местности.

Как же корейцам удалось всего за несколько десятилетий пройти путь от обработки рисовых плантаций до загрузки торрентов с самых быстрых серверов мира?

Принявший гражданство Республики Корея Гэри Ректор, который приехал в Сеул в 1967 году волонтером Корпуса мира, вспоминает: "Помню, как я удивился тогда - ведь я ожидал увидеть нацию, которая ведет неторопливую, осознанную жизнь по принципам дзен-буддизма".

Культ скорости, возможно, объясняет невероятный экономический успех Южной Кореи. Но такая жизнь не всем по плечу...

Фото: Getty Images

"Но оказалось, что темп жизни здесь быстрее, чем даже в Америке. Пожилые люди, возможно, не спешили, но корейцы моего возраста (а мне тогда было 24) постоянно стремились срочно что-то сделать, улучшить свою жизнь", - рассказывает Ректор.

Он приехал в Южную Корею во времена больших перемен. В начале 1960-х правительство страны приступило к осуществлению серии пятилетних планов строительства новой экономики, предложенных тогдашним президентом Паком Чон Хи (экономические реформы были в огромной степени вынужденными, это был вопрос выживания, поскольку большая часть промышленности бывшей единой Кореи осталась на территории Северной Кореи, злейшего врага, которому помогал Советский Союз и другие социалистические страны. - Ред.).

Жесткие реформы Пака Чон Хи создали корейское экономическое чудо, превратив разрушенную войной страну в передовую экономику мира, ныне представленную такими корпорациями-гигантами как Samsung, Hyundai и LG.

Об удивительных плодах образа жизни ppalli-ppalli сегодня рассказывается в Национальном музее современной истории Кореи, что в центре Сеула.

В определенном смысле дух молниеносного прогресса Южной Кореи возник именно здесь: задолго до появления музея в здании размещались Верховный совет национальной перестройки и Совет экономического планирования.

В начале 1960-х 72% населения Республики Корея проживало в сельской местности

Фото: Getty Images

В выставочном зале, посвященном периоду 1961-1987 гг., когда экономика страны стремительно росла, я наблюдал за молодой парой, которая рассматривала один из первых образцов корейской бытовой электроники. Это был радиоприемник A-501, созданный в 1959 году.

Рядом отец показывал сыну зеленовато-голубой угловатый Hyundai Pony - первую модель "Хёндэ", которая сошла с конвейера в 1975 году.

Экспорт страны в те годы увеличивался на потрясающие 30-40% ежегодно. Смелость экономических реформаторов и усердие работников позволили государству осуществить огромный скачок от экспорта сырья (шелка и железной руды) к фабричной продукции.

Затем, учась практически на бегу, нация перешла к производству бытовой электроники, нефтяных танкеров и полупроводников.

Как считает антрополог Ким Чунг Сун, успехи Южной Кореи как страны-экспортера во многом объясняются этой самой увлеченностью скоростью.

"Ppalli-ppalli - это не просто часть повседневной жизни корейцев, оперативность - базовая ценность нации, глубоко укоренившаяся в ее ментальности", - пишет он в культурологическом исследовании "Когда-то в Корее" (Way Back into Korea).

Международный деловой центр Сонгдо продолжает строиться быстрыми темпами

Фото: Getty Images

"Благодаря природной торопливости корейцам удалось осуществить индустриализацию и достичь такого удивительно высокого экономического развития за очень короткий промежуток времени", - считает автор.

Культура ppalli-ppalli очень символично воплотилась в железнодорожной магистрали Кёнбусон, соединившей два крупнейших города страны Сеул и Пусан (расстояние 428 км).

Железную дорогу открыли в 1968 году, построив ее за два года и пять месяцев - вместо запланированных трех с половиной лет. По подсчетам, на осуществление проекта ушло около девяти миллионов человеко-дней.

С тех пор скорость строительства в Южной Корее никоим образом не снизилась. В 2004 году на рекультивированной территории к юго-западу от Сеула был построен смарт-город - современный международный деловой район Сонгдо (в свободной экономической зоне - Ред.). За первые пять лет его застройки там появились парк, конференц-центр, отель Sheraton и жилые многоэтажки.

Культ ppalli-ppalli воплотился в скоростной железнодорожной магистрали Кёнбусон, строительство которой завершили в рекордно короткие сроки

Фото: Getty Images

Еще более амбициозным и быстрым стало строительство административного центра Седжон в 120 км к югу от Сеула (город с особой автономией, куда планируется перевести множество правительственных учреждений). Его начали строить с нуля в 2010 году, а в 2012-м уже торжественно открыли.

Впрочем, хотя невероятная скорость во всем ассоциируется прежде всего с Южной Кореей, ее северный сосед, кажется, тоже заражен этим вирусом.

Основатель и руководитель Северной Кореи, ее "вечный президент" Ким Ир Сен призывал своих граждан работать со скоростью Чхоллимы, мифического крылатого коня, "способного преодолевать тысячу ли в день" (движение Чхоллима - аналог Стахановского движения в СССР - Ред.).

А его внук Ким Чен Ын поднял планку еще выше, объявив, что Северная Корея должна двигаться со "скоростью маллимы". Маллима - это тоже мифический корейский конь, но он в 10 раз быстрее Чхоллимы.

И северные корейцы, конечно, были вынуждены услышать своего вождя. Например, целый жилой комплекс на улице Рёмонг в Пхеньяне был показательно построен в течение 2017 года.

Это подталкивает к мысли о том, что корни культа ppalli-ppalli, очевидно, - глубоко в истории этого некогда единого народа. Антрополог Ким Чхонг Сун подтверждает это предположение.

"Строительство в прошлые эпохи также завершали в молниеносные сроки", - пишет он, приводя в пример крепость Хвасон в Сувоне.

Возможно, корни ppalli-ppalli - глубоко в истории этой страны (на снимке - традиционные корейские маски)

Фото: iStock

Величественное сооружение, признанное объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, завершили в 1796 году, на семь лет раньше, чем планировалось, и оно до сих пор находится в отличном состоянии.

Очевидно, и изысканный, покрытый нежно-зеленой глазурью селадоновый фарфор эпохи династии Корё (918-1392 годы) создавали на гончарном колесе с такой же тщательностью и безупречным качеством, которые сегодня присущи всей корейской продукции.

Ловкость рук и художественное мастерство, безусловно, ценились еще в XVI веке, когда каллиграф Хан Сёк Бонг разрабатывал рукописные шрифты иероглифов для корейского королевского двора. Выведение поэтических строк без отрыва руки от бумаги требовало изрядной точности движений - и скорости.

Хотя современные южные корейцы вряд ли умеют так владеть кисточкой, у многих очень развитая ручная моторика.

Например, на соревнованиях по набору текстовых сообщений LG Mobile World Cup, проходивших в Нью-Йорке в 2010 году, победила команда Южной Кореи.

Корейцы любят все делать быстро - в том числе и быстро бегать на коньках

Фото: Getty Images

И, похоже, не случайно южнокорейские спортсмены достигли таких высот в шорт-треке, беге на коньках на короткую дистанцию. В этом виде спорта у них к настоящему времени 48 олимпийских медалей.

Конечно, философией ppalli-ppalli нельзя объяснить всю Корею, как иногда пытаются сделать журналисты из других стран.

"Такое объяснение похоже на карикатуру на корейскую культуру", - отмечает Ку Се Вонг, редактор независимого издания Korea Exposé, посвященного Корейскому полуострову.

"Я понимаю, что таким образом авторы пытаются подчеркнуть производительность корейцев, но обычно они искажают первоначальный смысл выражения", - добавляет он.

Хотя многие корейцы привыкли к лапше быстрого приготовления и доставке интернет-заказов за один день, есть и такие, кому не нравится суета городской жизни.

Многие знаменитости, например, переехали на южный остров Чеджудо, где субтропический климат, пляжи и жизнь намного медленнее и спокойнее. Среди них - поп-дива Ли Хиори и ее муж Ли Санг Сун, которые демонстрируют свой загородный образ жизни в реалити-шоу Hyori's Bed and Breakfast.

Впрочем, предсказать, как долго продлится это "возвращение к земле", довольно трудно. Ведь и социальные тренды в Южной Корее тоже меняются с молниеносной скоростью.

Для молодых граждан Южной Кореи скорость, с которой развивается их страна, - нечто само собой разумеющееся

Фото: Getty Images