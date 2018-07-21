Когда и как Путин может начать новую войну в Украине 1 21.07.2018, 13:29

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Александр Хара

Фото: Facebook

Существует целый ряд направлений, на которых может начаться новая агрессия Кремля.

Об этом «Апострофу» рассказал украинский дипломат Александр Хара.

По его словам, кроме возможных новых активных действий на Донбассе, удар может быть нанес и со стороны Крыма.

«Также может быть удар со стороны Крыма, учитывая, что они не могут решить проблему воды на полуострове. Без днепровской воды Крым загибается, а скважины, которые они делают, быстро засаливаются. Я уже не говорю про экономику (сельское хозяйство) северной части Крыма, которой уже по факту не существует. А еще есть военные базы, которым нужна вода. Поэтому угроза военных действий есть, и она немаленькая», – считает Хара.

Кроме того, следует помнить также о других возможных фронтах.

«А еще есть вопрос Мариуполя – как связующего звена между двумя фронтами – холодным в Крыму и горячим на Донбассе. Не стоит забывать об аннексированном Приднестровье, где кроме наличия двух тысяч российских солдат могут мобилизовать большое количество пророссийски настроенных приднестровцев. А оружия, которое есть там, хватит на целую армию. Плюс не стоит забывать и о белорусском направлении. Учитывая наше ограниченное количество наших вооруженных сил, любая новая агрессия Кремля станет проблемой», – отмечает дипломат.

В то же время, Хара утверждает, что основной удар руководство России будет наносить не военным способом, а через внутреннюю украинскую политику.

«При этом военный способ может использоваться для того, чтобы как-то обыграть это политически. Мол, настало время мирного диалога с Россией, и тут же появляются политики, которые уже пишут стратегию мира России и Украины. А такая стратегия будет означать только капитуляцию Украины. То есть все, кто сейчас говорят о мире, играют на руку Кремля. Их нельзя считать проукраинскими патриотами, потому что условием прекращения стрельбы будет отказ Украины от проевропейской политики. Поэтому нельзя исключать того, что вторая война в Украине не начнется в этот период», – резюмирует дипломат.