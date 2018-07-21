«Хочу, чтобы дети видели, что все зависит от нас» 4 21.07.2018, 13:40

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ФОто: tut.by

Как «борзая минчанка» делает Пружаны лучше.

В Пружанах история взаимоотношений властей и местных жителей делится на два периода: до появления в городе Виктории Оноховой-Журавлевой и после. Когда в райцентре было лучше — у каждого свое мнение, но все сходятся в одном: раньше было спокойнее. Жили себе со старой крышей в школе, с неработающими автоматическими дверями в продмаге, с раскатанным автомобилями пустырем на окраине — и не тужили. А тут в хате с краю поселилась «борзая тетка», которая не хочет «на гвоздях сидеть». Все шевелится, пишет обращения, вызванивает, требует. Крышу ей в школе отремонтируй, пустырь облагородь, старинный флигель в парке отреставрируй, объясни, почему райисполком служебный Qashqai купил, а не спецтранспорт для детей-инвалидов. Давеча и вовсе потребовала тротуары и велодорожки на улицах сделать, чтобы детей по дороге в школу не сбили, пишет tut.by.

Виктория Онохова-Журавлева

ФОто: tut.by

Виктория Онохова-Журавлева — мать и опекун 13 детей. В Пружаны она переехала из Минска

Райцентр застрял на переходной стадии урбанистической эволюции. Это уже далеко не деревня, но пока еще не город. Скорее — городок без приставки агро-. Небольшой, тихий, уютный, зеленый. Здесь есть все, что надо (даже свой пармезан!), а за тем, чего нет, можно съездить в Брест или столицу. Семьям с детьми тут раздолье: школы, спортплощадки, ледовый дворец и аквапарк в шаговой доступности.

Но Пружаны можно сделать еще лучше, уверена Виктория. Она из тех, кому «больше всех надо»: мимо городской проблемы не пройдет, не промолчит — а напишет обращение, дождется ответа, обжалует, если надо, но своего добьется.

— Пружанцам важно, чтобы было красиво не только внутри, но и снаружи. У них нет такого, что мой участок заканчивается моим забором. Здесь очень красиво. Очень по-западному. Кажется, что еще чуть-чуть — и будет вообще офигенно, — уверена Виктория и делает все, чтобы Пружаны стали «great again».

«Теперь и охранник, и продавцы любят меня всей душой»

Дом Оноховых-Журавлевых располагается на окраине города. Из окна второго этажа открывается вид на молодой фруктовый сад. Тонкие, хрупкие стволы аккуратными рядами стоят посреди зеленой лужайки. Раньше здесь был пустырь, по которому легковушки съезжали на Озерную улицу. Осенью здесь стояла распутица, весной — лужи, зимой — грязь.

— Здесь было все разъезжено, — объяснила Виктория, — Обратились к коммунальникам. Приехали, разровняли, засадили. Сейчас там фруктовый сад. Все нормально: велосипедисты ездят по тропинке, машины — нет. Прошлой осенью мы еще лентой участок обтянули, чтобы машины не ездили.

Облагороженный пустырь стал первой маленькой победой «понаехавшей». Затем она написала обращение в райисполком с просьбой поставить на улице возле дома знак «Жилая зона». Это не прихоть, а вопрос безопасности: воспитанники семьи Оноховых-Журавлевых часто ходят играть на стадион, который находится через дорогу от их дома, пешеходных переходов поблизости нет. К тому же дом стоит на повороте, что ограничивает обзорность.

Районные власти пошли навстречу.

— Мне пришел ответ: такой знак поставить не могут, но поставили знак «Осторожно, дети» в дополнение к лежащим полицейским, — рассказывает Виктория.

Дальше — больше. После ее же обращения в городе пообещали установить фонарь возле школы, а в магазине наконец-то заработали автоматические двери:

— Я каждый раз выносила груженую продуктами тележку, и мне было неудобно открывать, простите, задом обычную дверь. Я стала писать, чтобы что-то с этим сделали.

Обращения помогли. Через некоторое время в пружанском продмаге заработали автоматические двери, которые к тому же установили таким образом, чтобы холодный воздух с улицы не обдувал кассиров.

— Теперь и охранник, и продавцы любят меня всей душой. Охранник ко мне подходил и говорил: «Спасибо, что теперь у нас есть такая дверь», — рассказала Виктория, добавив, что некоторые жители города «очень рады, что она такая борзая тетка».

Дети Оноховых-Журавлевых в бассейне во дворе дома

ФОто: tut.by

Дети Оноховых-Журавлевых в бассейне во дворе дома

«Основанием для покупки Nissan Qashqai послужила его высокая проходимость»

На этом крестовый поход Виктории за «офигенными Пружанами» не закончился. Наоборот, масштабы увеличились.

— Зашла на сайт госзакупок — и вижу, что исполком купил себе Nissan Qashqai. При этом я знаю, что для детей из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации нет специального переоборудованного автобуса. Представляете, их привязывают шарфами в обычных микроавтобусах, чтобы они не падали при движении, — переживает Виктория.

Она написала обращение с просьбой объяснить основания для покупки нового импортного служебного авто. Получила ответ из райисполкома:

«Автомобиль Nissan Qashqai производства Российской Федерации по своим характеристикам имеет полный привод, что является одним из условий его эксплуатации по различным типам дорог. С учетом того факта, что основная часть дорог Пружанского района имеет гравийное и грунтовое покрытие, основанием для покупки Nissan Qashqai послужила его высокая проходимость. Высокая посадка автомобиля позволяет добраться в отдаленные населенные пункты района и контролировать ход сельскохозяйственных и полевых работ на местах. На дату объявления закупки данного автомобиля или его аналога предложений по другим моделям автомобилей не поступило».

Nissan Qashqai

ФОто: tut.by

Также в ответе сообщалось, что за районным центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации закреплен автомобиль ГАЗ 32 213 2007 года выпуска стандартного исполнения, который на регулярной основе осуществляет подвоз детей в учреждение и обратно.

«В рамках реализации проекта „Школьный автобус“ Банка развития Республики Беларусь заявка отдела образования, спорта и туризма райисполкома на приобретение 1 единицы спецтехники в 2017 году не удовлетворена. В настоящее время (…) подготовлено и направлено в управление образования облисполкома ходатайство о рассмотрении вопроса приобретения 1 единицы спецтехники (…) в 2018 году», — указывалось в письме из райисполкома.

На этом история не закончилась. По словам Виктории, после ее обращения госконтроль нашел-таки нарушения в правилах закупки и привлек членов комиссии по госзакупке к административной ответственности — за нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров.

Еще Вика просила власти благоустроить территорию водоема. Коммунальники очистили акваторию от бытового мусора, но урны, как просила Виктория, не установили: нецелесообразно — «спровоцирует несистемный своз мусора». Взамен установили таблички, предупреждающие об ответственности за загрязнение прибрежной территории, а милиции поручили проводить рейды.

Культуру отдыхающих принятые меры, конечно, не повысили, поэтому семейство Оноховых-Журавлевых периодически организовывает уборку акватории своими силами. В прошлый раз вывезли 22 огромных пакета с мусором.

ФОто: tut.by

После обращения же Виктории в юго-восточном крыле школы, куда раньше ходили ее дети, отремонтировали крышу.

— Я пришла в класс забирать детей и увидела, что на одной стороне висит доска, а дети сидят лицом к противоположной стене, потому, что там Ниагара льет: тарелки, тазики, ведра, даже лоток для мела подставлен для сбора воды.

Естественно, мать возмутилась.

«Кроме как посередине дороги ездить невозможно — лужи»

В новом учебном году дети семейства Оноховых-Журавлевых пойдут в другую школу — примерно в 7 минутах ходьбы от их дома. Хоть расстояние небольшое, но маршрут пролегает по улицам без тротуаров. Есть только обочины, в которых в дождливую погоду скапливаются лужи. Дороги двухполосные, удаленные от центра города ровно настолько, чтобы можно было не обращать на них пристального внимания до первого сбитого ребенка. Виктория воспитывает 13 детей, из которых 11 — школьники, и не хочет, чтобы именно ее ребенок стал отправной точкой для улучшения дорожной безопасности. Лучше предотвратить, разумно считает мать.

ФОто: tut.by

— У нас в этом году 11 школьников. Дети будут ходить по этой дороге пешком. Это катастрофа. Я их реально должна буду в светоотражающем жилете сопровождать в школу потому, что в плохую погоду им придется идти по проезжей части… Я сегодня села на велик, проехала по городу. Реально кроме как посередине дороги ездить невозможно — лужи. А у нас очень много велосипедного транспорта. Автомобилисты недовольны — опасно. Я их понимаю — я ведь тоже водитель.

Виктория написала обращение в райисполком с просьбой обустроить тротуары вдоль дорог на улицах Вишневецкого, 60 лет Октября, Костякова, Хоружей. Однако удовлетворить просьбу жительницы города местные власти не смогли.

«…Устройство тротуаров в районе сложившейся жилой застройки СШ № 1 относится к новому строительству объектов внешнего благоустройства и предусматривает не только выполнение работ по оборудованию тротуаров, но и изготовление проектно-сметной документации на указанные виды работ. В связи с дефицитом финансовых средств в бюджете района за последние 5 лет денежные средства на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства не выделялись. Не предусмотрено выделение бюджетных средств на строительство новых тротуаров и в 2018 году», — сообщается в письме из райисполкома.

ФОто: tut.by

В ответ Виктория подготовила новое предложение, менее накладное для бюджета: сделать эти улицы односторонними и оборудовать велопешеходные дорожки только по одному краю дороги. Вопрос вынесли на комиссию по безопасности дорожного движения при Пружанском райисполкоме. Однако идею там не поддержали:

«Ширина полосы для движения транспорта должна составлять от 3 до 3,5 метров. Ширина полос на вышеуказанных улицах составляет от 2,75 до 3 метров. С учетом указанных обстоятельств, комиссией принято решение об отказе в выделении дополнительных элементов дороги из-за нарушения нормативных требований».

«Люди с тремя классами школы могут такую идею подать»

Председатель Пружанского райисполкома Михаил Крейдич сообщил, что окончательное решение по обращению Виктории об обустройстве дорог еще не принято. Как пояснил Михаил Николаевич, необходимо выработать такое решение, которое бы устроило максимальное количество жителей указанного района. Ведь пока одни ратуют за одностороннее движение, другие — за удобство подъезда к своим домам.

— Нужно изучить общественное мнение. Это дело времени, — пояснил глава района.

По его словам, вопрос организации одностороннего движения на улицах Вишневецкого, 60 лет Октября, Костякова, Хоружей рассматривался на районном уровне. Тогда местные власти решили поручить местной газете «Раённыя буднi» провести опрос населения, чтобы узнать их мнение.

— Я всегда прислушиваюсь к людям, которые что-то подсказывают. Можно иметь три или пять высших образований — и мозгов не иметь. А люди с тремя классами школы могут такую идею подать… Но все надо проверить, изучить, — резюмировал Михаил Крейдич.

У Виктории, конечно, больше «трех классов школы». Есть и высшее образование, и мозги, и немалый жизненный опыт. Что, конечно, все равно не дает ей права учить местные власти, как им руководить районом. А вот подсказать и попросить — вполне.

ФОто: tut.by

Недавно в районке опубликовали предварительные результаты — менять организацию дорожного движения нецелесообразно.

«Дело в том, что одностороннее движение возможно только там, где водителям предоставлены другие варианты проезда — наличие соседних улиц, по которым можно доехать в нужное место. Среди указанных улиц такую возможность может дать только улица Ленина, которая и без того в отдельные часы буквально перегружена транспортом. Дополнительное увеличение автомобильного потока по ней вызовет возмущение автомобилистов и жильцов этой улицы», — сообщалось в статье.

Журналисты издания также выезжали на обследование участка, который Виктория предложила сделать односторонним.

«Действительно, места для обустройства тротуаров там нет. Их можно сделать только если засыпать мелиоративные канавы, которые можно перенести ближе до заборов частных домов, а местами и в огороды местных жителей. Но это только усложнит проблему, и никто на это не пойдет. Единственное, что можно сделать прямо сейчас, не затрагивая интересов многих, — это установить дорожные знаки с ограничением скорости», — считает журналист.

ФОто: tut.by

«Почему я это делаю, пусть, может, кто-то другой?»

Виктория не теряет надежды, что и этот вопрос решится. В интернете уже появилась петиция для сбора подписей под соответствующим обращением.

— Я делаю это в том числе и для детей — хочу, чтобы они видели, что все зависит от нас. Чтобы они не боялись спрашивать. Конечно, они будут по жизни получать и отказы. Но по крайней мере они спросили, попробовали, попытались. У них есть пример, что мы не должны бояться властей — мы должны с ними взаимодействовать. Если не получается что-то так, как мы хотим, мы можем найти компромисс, найти другие пути. Я делаю это, чтобы у них был пример. Не просто сесть на гвоздь и сидеть «можа, так и трэба». Я видела счастливых велосипедистов в дружелюбных к ним Голландии, Германии, Испании, других странах — и мне хочется тот положительный опыт перетащить сюда. Иногда, конечно, спрашиваю себя: «Почему я это делаю, пусть, может, кто-то другой?». Но потом понимаю, что лично я не могу по-другому — значит, буду продолжать попытки сделать Пружаны great again.