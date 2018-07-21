Полиция Италии нашла похищенные картины Ренуара и Рубенса 21.07.2018, 13:51

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Полиция обнаружила картины на складе в итальянском Турине.

Полиция Италии обнаружила две картины известных художников Пьера Ренуара и Питера Рубенса, которые были похищены в 2017 году. Об этом сообщает Associated Press.

Картины удалось найти на складе в итальянском Турине. Похищенные работы представили журналистам в пятницу в городе Монца. По версии следователей, работы у арт-дилеров похитили воры, которые выдавали себя за покупателей.

Похитители подписали фальшивый контракт на €26 млн, а когда торговцы отвлеклись, преступники выхватили картины и скрылись. В деле о похищении произведений искусства есть восемь подозреваемых, среди которых четыре итальянца и хорват, арестованный в прошлом месяце.