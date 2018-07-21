Ни хлеба, ни масла 2 Александр Обухович

21.07.2018, 13:56

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Александр Обухович

Все пытаются подготовить свои страны к складывающимся новым условиям хозяйствования.

Конечно, сейчас лето. Сезон отпусков. Да еще и чемпионат мира по футболу. Все основания для затишья в политической жизни. Так нет: Трамп, Сирия, торговые войны. Идет саммит за саммитом. Готовя их, интенсивно работают группы экспертов. И т.д., и т.п. Все пытаются подготовить свои страны к складывающимся новым условиям хозяйствования.

А у нас - тишина. Только многосерийное шоу о коррупции. С растущими суммами ущерба во всех отраслях. И постепенно ухудшающаяся обстановка в экономике. То, что структурные реформы необходимы - общепризнанно, а какие нужны - даже как варианты не прорабатывалось. Известно, что все крупные экономики стали активно разрабатывать и пытаться проводить в жизнь элементы промышленной политики. Мы к этой работе и не приступали. Наши крупнейшие экспортеры теряют конкурентоспособность, а мы никак не удосужимся провести их экономический аудит.

Наша проблема в том, что, как и во всем мире, «удобные постулаты и массовые заблуждения вытесняют стратегические обоснования и анализ, становятся движущими силами политики и истории». Сегодня технологии манипулирования общественным сознанием отработаны настолько, что у властей возникает искус гарантировать себе пропагандой общественную поддержку при любых результатах своей деятельности.

В странах с развитой демократией возможности властей врать ограничены контрпропагандой оппозиции. Их проколы и просчеты быстро вытаскиваются на суд общества. В странах с развитой рыночной экономикой население не так много и ждет от государства, больше полагаясь на себя. У нас - совсем другая картина. Поскольку на неразвитость рыночной среды и отсутствие сильной оппозиции накладываются пережитки советского менталитета.

Население у нас ждет, что государство обеспечит ему и рабочие места с приличной зарплатой, и пенсии, и соцпакет, и инфраструктуру. И власть старательно поддерживает эти ожидания пропагандой. Страна уже давно живет не по средствам, а власть все пряники раздает: то незаработанной зарплатой, то разнообразными украшательствами типа дворцов. Всячески подчеркивая, что не страна зарабатывает, а власть с барского плеча раздает блага.

Материальная основа для таких ожиданий населения - наличие в Беларуси обширного госсектора в экономике. Который, по мнению населения, и должен в большей степени финансировать его счастливую жизнь. И сегодня широко распространено недовольство: а почему не финансирует? Неужели все разворовали?

С моей точки зрения, основой сегодняшнего конфликта между властью и населением (а этот конфликт есть, просто пока «тлеет под почвой») является завышенная оценка советского наследства в экономике. И власть, и население не осознавали, насколько отстала наша экономика и насколько нуждается в инвестициях в модернизацию. К тому же в начале 90-х пришлось, по сути, списать мощности, задействованные в советском ВПК. Производствами «на коленке» компенсировать разрыв хозяйственных связей.

В действительности в новую экономическую реальность оказалось вписано меньше половины советского потенциала. И он нуждался в срочной модернизации. Уровень жизни населения удалось поддерживать за счет сокращения военных расходов и масштабного проедания советского наследства. А позднее - и за счет российской подпитки. Реальную хозяйственную катастрофу, как следствие распада СССР, задекорировали под победу демократии.

Абсолютная некомпетентность власти в управлении экономикой привела к тому, что в независимой Беларуси на социальную сферу, ублажение электората, финансирование избыточного госаппарата, разного рода украшательства растаскивались остатки нашего экономического потенциала.

Вот и пришли к тому, к чему пришли. А тут еще и технический прогресс, требующий изменений в структуре экономики и создания рабочих мест для высвобождаемой рабочей силы. Без чего экономика будет заведомо неконкурентоспособна. А это - очень большие расходы.

В 2000-10гг., по данным известного американского экономиста Пола Робертса, «США потеряли 54621 завод, а занятость в производственном секторе упала на 5 млн человек. На протяжении десятилетия число крупных заводов (с количеством занятых 1000 человек и более) сократилось на 40%. Число американских заводов с количеством занятых 500-1000 сократилось на 44%, число производств с количеством занятых 250-500 рабочих сократилось на 37%, а число тех производств, где работали 100-250 человек, сократились на 30%». При этом за этот период объем промпроизводства вырос на 1,5%. Были созданы новые предприятия (числом много меньше), но занятость в производственном секторе так и не восстановилась.

Запад сумел абсорбировать высвобожденную рабочую силу за счет создания рабочих мест в сфере услуг. Большей частью - в социальной и финансовой сферах. Финансируя их за счет роста госдолга и доходов от экспорта капитала. Так, например, в 2016г. ЕС экспортировал капитал на сумму $600 млрд, получая ежеквартально доход от процентов и дивидендов на сумму $25 млрд. Россия и некоторые другие страны поддерживают незаработанный уровень жизни населения за счет природной ренты. Для нас такие пути закрыты: нет ни капитала на экспорт, ни природной ренты в таких объемах. Выстраивать свою экономику придется за счет собственных средств, отрывая их от потребления. Да еще сначала придумав, как это сделать.

Трагедия экономической жизни нашей страны в том, что обанкротилась сама философия ее организации. Надежда и власти, и населения, что госсектор обеспечит гражданам «на хлеб» и приемлемый соцпакет, а «на масло» каждый сам зарабатывать будет, не оправдалась. Госсектор эту задачу не потянул. Большей частью из-за некомпетентного управления, частью же - из-за завышенных от него ожиданий. Теперь экономку страны придется строить заново.

Мы можем представить себе будущее без религий, без государств, без великих держав, но не видим его без iPhone и самолетов. Значит, чтобы потреблять, надо что-то производить и не менее 70% произведенного экспортировать. Надежда на «невидимую руку рынка» исчезла по всему миру. Значит, единственная определенность - это регулирование. Но как и что регулировать - мы даже и обсуждать еще не начали.

Александр Обухович, «Белгазета»