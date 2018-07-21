Николай Ходасевич: Это как, простите? 1 21.07.2018, 14:29

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Николай Ходасевич

События в брестском «Динамо» по-прежнему в топе новостей.

Автор и ведущий программы «Время футбола», журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о последних событиях в брестском «Динамо».

«Брест по-прежнему в топе новостей. Марадона приехал на матч «Динамо» с солигорским «Шахтером», зафиксировал поражение своей новой команды со счетом 1:3, на следующий день встретился с игроками отдельно и что-то им наобещал, а потом улетел. Но обещал вернуться.

А потом грянула сенсация, не связанная с Диего, а связанная скорее с новым главным тренером «Динамо» Алексеем Шпилевским. Вроде бы по решению 30-летнего рулевого из клуба отчислили троих лидеров – Артема Милевского, капитана Алексея Гавриловича и Павла Савицкого. Последнего выставили на трансфер. Говорят, дескать, они нарушили дисциплину, но на мой вкус, все проще – тренер не справился с раздевалкой. Выгнать за нарушение дисциплины в канун еврокубков лучшего игрока команды Милевского (он реально хорош в этом году), лучшего бомбардира чемпионата Савицкого и капитана, лидера обороны Гавриловича – это как, простите? Боссы клуба выбрали сторону тренера и отказались от футболистов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Матч против «Луча» в Минске будет сложным. Во-первых, очень неудобное искусственное покрытие, где и БАТЭ намучился недавно. Во-вторых, «Луч» хоть и внизу таблицы, но сражается со всеми. В-третьих, моральное состояние Бреста – вопрос открытый. В-четвертых, не факт, что сразу заиграют новички на новом месте – Кривец, Нойок, Дуарте, Хобленко. Их появление возможно, но сходу под результат? В белорусском чемпионате такие номера редко прокатывают. И, наконец, в-пятых, Брест попросту тяжело играет в гостях – ничьи или минимальные победы, за исключением разгромной виктории в Гомеле. Попробую в этом матче все-таки половить плюсовую фору на хозяев», – цитирует Ходасевича «Рейтинг букмекеров».