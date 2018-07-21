В Харькове диверсант хотел подорвать поезд из гранатомета 2 21.07.2018, 14:34

1,530

Фото: СБУ

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный жил в Донецке, а в последнее время живет в Харьковской области. По версии СБУ, его завербовали боевики для диверсии на железной дороге. Он должен был подорвать грузовой поезд с топливом для ВСУ из реактивного противотанкового гранатомета.

Задержание прошло около станции "Основа" в Харькове во время попытки сделать выстрел из гранатомета в поезд.

Фото: СБУ

У мужчины изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами. Открыто уголовное дело по ст.113 УК - диверсия.