В Харькове диверсант хотел подорвать поезд из гранатомета

В Харькове диверсант хотел подорвать поезд из гранатомета2
- 21.07.2018, 14:34
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В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта террористической организации «ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанный жил в Донецке, а в последнее время живет в Харьковской области. По версии СБУ, его завербовали боевики для диверсии на железной дороге. Он должен был подорвать грузовой поезд с топливом для ВСУ из реактивного противотанкового гранатомета.
Задержание прошло около станции "Основа" в Харькове во время попытки сделать выстрел из гранатомета в поезд.
У мужчины изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами. Открыто уголовное дело по ст.113 УК - диверсия.