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Фоторепортаж с первого дня «Басовища»

  • 21.07.2018, 15:15
Фото: charter97.org

В урочище Борик под Белостоком проходит 29-й польско-белорусский рок-фестиваль.

На сцену выходят такие легенды белорусской музыки, как «Крамбамбуля», «Neuro Dubel», «: B: N:», «НагУаль», а также одна из самых популярных польских групп «Lao Che». Также в этом году на фестивале выступают ранее не игравшие здесь группы «Петля Пристрастия», «Разбітае сэрца пацана», «The Glitchhh», «Teleport».

Традиция «Басовища» – участие групп с Подляшья. В этом году это «Monroe’s Mysterious Death», «ILO&Friends» ды «Ostrov».

Сайт Charter97.org подготовил фоторепортаж с первого дня легендарного фестиваля. Продолжение будет.

Will'N'Ska
Фото: charter97.org
НагУаль
Фото: charter97.org
Lao Che
Фото: charter97.org
Lao Che
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Разбiтае Сэрца Пацана
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Разбiтае Сэрца Пацана
Фото: charter97.org
Петля Пристрастия
Фото: charter97.org
Петля Пристрастия
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Разбiтае Сэрца Пацана
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Разбiтае Сэрца Пацана
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org
Фото: charter97.org

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