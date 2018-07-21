Фоторепортаж с первого дня «Басовища»
- 21.07.2018, 15:15
В урочище Борик под Белостоком проходит 29-й польско-белорусский рок-фестиваль.
На сцену выходят такие легенды белорусской музыки, как «Крамбамбуля», «Neuro Dubel», «: B: N:», «НагУаль», а также одна из самых популярных польских групп «Lao Che». Также в этом году на фестивале выступают ранее не игравшие здесь группы «Петля Пристрастия», «Разбітае сэрца пацана», «The Glitchhh», «Teleport».
Традиция «Басовища» – участие групп с Подляшья. В этом году это «Monroe’s Mysterious Death», «ILO&Friends» ды «Ostrov».
Сайт Charter97.org подготовил фоторепортаж с первого дня легендарного фестиваля. Продолжение будет.