Смеяться – подано! 21.07.2018, 15:40

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Продается работник идеологической сферы, б/у. Недорого.

Откликается на слова «фас» и «анфас».

За идею работать не готов, но хорошо реагирует на подачки.

Имеет давнюю идеологическую травму головного мозга: много десятилетий инстинктивно бросается в сторону Запада, порываясь повоевать с химерами, видимыми только ему…

Продаст Родину-мать – на Восток, – при первом удобном случае.

По случаю отключения городской вещательной сети можно использовать в качестве «говорящего радио».

Незаменим в деле «облапошивания масс»; высокопрофессиональный специалист по пусканию пыли в глаза, одурманиванию (одуреманиванию) и лакировке действительности.

Звонить по телефону: 00-000-0000, - шутит «Бобруйский курьер».