Часы, которые остановились 24 года назад 2 Валерий Карбалевич

21.07.2018, 16:25

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Валерий Карбалевич

Результаты белорусского эксперимента.

В древнем Китае одним из самых страшных проклятий в адрес врага было: «Чтоб ты жил в эпоху перемен». Кажется, сегодняшняя Беларусь подарит миру новую мудрость. Чисто белорусское проклятие звучит так: «Чтобы бы ты второй раз в жизни попал в эпоху застоя, по какой-то злой нелепости именуемой "стабильностью"».

Почему возникла белорусская модель

Безусловно, приход Александра Лукашенко к власти 24 года назад нельзя считать случайностью. Он только удачно оседлал те общественные тренды, которые сильно развивались в первой половине 1990-х годов. Молодая страна не была готова к глубокой трансформации после краха коммунистического строя.

Советская социальная модель в Беларуси оказалась более эффективной, чем в других регионах СССР, и ее разрушение вызвало здесь большее недовольство населения. Высокая концентрация крупных предприятий требовало от властей сохранить их работу как условие социальной стабильности в стране. Большинство белорусов понимало объявленную Михаилом Горбачевым перестройку, как создание более справедливого патерналистского государства, и поэтому ее крах в начале 1990-х годов вызвал сильное разочарование.

Лукашенко на первых президентских выборах хорошо почувствовал эти общественные настроения и предложил свой ответ. Это установление сильной власти, наведение порядка, сохранение государственной собственности, борьба с бизнесменами и номенклатурой, союз с Россией и реинтеграция постсоветского пространства. Упомянутая программа была альтернативной курса на реформы, который реализовывался во всех посткоммунистических странах.

Самое интересное, что Александру Лукашенко действительно удалось реализовать основные пункты своей программы. Чистота эксперимента была достигнута не только его продолжительностью, но и в определенном смысле упорством главного экспериментатора, заколдованного его внешней красотой. Настало время подводить итоги.

Результаты белорусского эксперимента

Не единожды я слышал от дипломатов постсоветских стран фразу: зато вы сохранили промышленность! Я отвечаю: да, но какую цену за это заплатили! Самая высокая инфляция и неоднократная девальвация – рекордные не только на постсоветском пространстве, но, фактически, в мире за последние два десятка лет (если вынести за скобки аномалии Зимбабве и Венесуэлы). Фактическое прекращение экономического роста. Уровень зарплат застыл на отметке 2009 года. Эта сохраненная советская промышленность медленно умирает, отравляя весь экономический организм.

По информации Нацбанка, безнадежная задолженность госпредприятий перед банками составила 14% по отношению к ВВП (около 7 млрд. долларов). В 2001 году средняя пенсия в Беларуси составляла 45% от средней зарплаты, а в 2018 году - только 36%.

Это при том, что Беларусь получает довольно значительные российские дотации и каждый год, чтобы сохранять социальное статус-кво, берет все новые зарубежные кредиты. То, что государственная пропаганда называет стабильностью, давно превратилось в мертвящий застой.

Социальное государство? Что от него остается после повышения пенсионного возраста, повышения тарифов ЖКХ, ликвидации многих льгот? Во всем мире безработным государство помогает, и только в белорусском «социальном государстве» людей, которые потеряли работу, объявляют «тунеядцами» и обкладывают дополнительным поборами.

«Полицейское государство»

Концепт сильной власти логично трансформировался в классическое «полицейское государство». Где всех несогласных с ходу бьют дубинкой по голове. Где работникам силовых структур дозволено все. Где суды превратились в конвейер по штамповании обвинительных приговоров.

Где около половины взрослого населения каждый год привлекается к административной отвественности. Где чиновников и бизнесменов сажают в тюрьму чаще, чем оппозиционеров. Где отца, который захватил дочь в заложницы, сразу застреливают без всяких рассуждений и сантиментов.

«Сильная рука позволяет нам сохранять независимость», - заявляет провластный политолог Петр Петровский. Удивительно, но как это удается сохранить независимость небольшим демократическим странам?

Много лет Лукашенко гордился, как ловко ему удается «разводить на бабки» кремлевских. Но после Крыма и Донбасса проявилась и обратная сторона этой российской «халявы». Здесь снова уместно вспомнить китайскую пословицу: «Сел на тигра, - не слезешь» (ведь съест). Отсюда и известный вывод, прозвучавший из уст главы Беларуси в Шкловском районе после переговоров с Путиным: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, предстоит или в состав какого-либо государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги». И почему же не помогает «сильная рука»?

И еще одним побочным результатом «наведения порядка» стал персонифицированный авторитарный режим, в рамках которого общество лишено права влиять на государственную политику. И как вишенка на торте - вся прелесть последствий режима личной власти, который все больше напоминает восточные мотивы. Это когда второй медиа персоной в стране стал сын главы Коля. Или когда Александр Григорьевич все чаще появляется на публике в окружении красивых девушек, которые сопровождают его уже и в рабочих поездках. Он даже в качестве шутки предлагает одной из них («детка») стать руководителем агрохолдинга. Какое время на дворе, такие и шутки.

Но белорусам почему не смешно. Потому что есть ощущение времени, которое остановилось, и потери всякой перспективы. Безнадежность точка бай.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»