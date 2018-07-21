Минск теряет миллионы долларов 21.07.2018, 16:46

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Фото: reuters

Cтоличный бюджет не досчитался значительных поступлений.

Почти 2,3 млн BYN не поступило в бюджет Минска от продажи права аренды государственного имущества, сообщила пресс-служба Комитета Государственного Контроля, пишет «Экономическая газета».

Потери выявились в ходе мониторинга, который проводил КГК по вопросу перечисления оплат в бюджет за право заключения договоров аренды капстроений, изолированных помещений, машино-мест и т.д., находящихся в госсобственности, полученной при проведении аукционов, за период с 2013 года по 2017 год.

Обязательными эти платежи стали еще в 2009 году. Но сотрудниками КГК обнаружилось, что отдельные столичные организации годами не пополняли бюджет. По данным ведомства, основные должники - ЖРЭО районов Минска, отдельные управления образования, организации физической культуры и спорта, государственные организации здравоохранения.

Из-за отсутствия должного контроля и непринятия действенных мер к должникам бюджет Минска не досчитался значительных поступлений, считают в пресс-службе ведомства. Причем все это время происходило необоснованное премирование руководителей организаций-должников.

По итогам мониторинга Комитет госконтроля предложил Мингорисполкому «с участием всех заинтересованных принять комплексные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, а также по взысканию недополученных бюджетом денежных средств с привлечением к ответственности виновных должностных лиц».