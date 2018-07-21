Видеофакт: Байкер так разогнался на британских дорогах, что побил рекорд страны 21.07.2018, 17:15

Иллюстрационное фото

Мужчина прокатился на одном колесе со скоростью 304 километра в час.

Британец Адам Кэмпион стал самым злостным нарушителем скоростного режима для мотоциклов на британских дорогах. Мужчина побил рекорд всех дорожных преступников страны, прокатившись на одном колесе со скоростью 304 километра в час. Его выдало лишь то, что, как все рекордсмены, он записал свои впечатляющие успехи на видео, пишет medialeaks.ru.

Мотогонщик Адам Кэмпион из города Хакнолл попал под пристальное внимание британской полиции ещё в сентябре 2016 года, пишет Metro. Офицеры начали подозревать британца в краже чужого мотоцикла, когда обнаружили в багажнике его автомобиля регистрационный номер угнанного ранее байка. Однако выдало Кэмпиона другое.

Разбирательство затянулось, и в ходе дополнительных осмотров полицейским удалось обнаружить ноутбук британца с видео и фотографиями езды на мотоциклах. В роликах Кэмпион катался по британским дорогам с усердием циркового трюкача – превышая скоростные ограничения и нередко делая это на одном (заднем) колесе.

Просмотрев видеоролики и соотнеся отрывочные кадры, полицейские поняли, что вышли на настоящего рекордсмена. В одном из видео Адам красуется перед друзьями. При этом, на одних кадрах камеру держат друзья британца, а на других – он сам.

Полиции удалось не только увидеть, как британец исполнил трюк, но и как он при этом побил британский дорожный рекорд – разогнался до скорости 189 миль в час (304 километра в час), держась за руль одной рукой и не опуская оба колеса на землю. На видео Адам в белом шлеме и на жёлтом мотоцикле.

А и видео самого рекорда.

Хотя во время вождения Адам предусмотрительно надел шлем, детективам не составило труда определить, что нарушитель – именно он. За рекордную для мотогонщиков страны скорость полиция города Хакнолл обвинила британца по пяти пунктам статьи об опасном вождении, и дорожная шалость обернулась для Кэмпиона почти двумя годами лишения свободы.

Инспектор Гленн Лонгден отметил, что нарушения при вождении мотоциклов – извечная проблема для полиции Британии. А потому он особенно рад, что после двух лет работы над делом Кэмпиона офицерам удалось уличить его в таком впечатляющем преступлении.

Незаконное и опасное использование мотоциклов давно стало серьёзной проблемой нашего общества, и, хотя это расследование было сложным и трудоёмким, приговор суда нас удовлетворил.

Воспользовавшись случаем, Лонгден пригрозил всем мотоциклистам, пообещав, что рано или поздно отыщет каждого, кто готов рисковать собой и другими на дороге. А между тем, Книгу рекордов Гиннесса то и дело пополняют британские мотоциклисты, и ездят они быстрее Кэмпиона.

Как пишет издание Motor, Гэри Ротуэлл установил британский рекорд езды на мотоцикле на заднем колесе в 2015 году, проехав со скоростью 337 километров в час. А в 2017 году житель Англии Тед Брэди стал мировым рекордсменом, развив на заднем колесе скорость 350,27 километров в час. Этих мотоциклистов от суда спасло лишь то, что их старания были обговорены заранее с организациями, фиксирующими рекорды, проходили на специальных трассах и угрожали только их собственной жизни.

Остаётся надеяться, что Адаму удастся вынести суровое наказание так же стойко, как справляются с проблемами гонщики «500 миль Индианаполиса». Когда у одного из них на трассе загорелась машина, он не стал останавливаться, а придумал свой выход из ситуации.