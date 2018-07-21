Подхалимы на «государевой службе» 10 Валерий Коронкевич

21.07.2018, 17:23

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Валерий Коронкевич

Самый актуальный вопрос для чиновников — куда пристроить своих детей, внуков, правнуков.

Это для них головная боль, ведь «кормушек» все меньше. Вот тут и срабатывают «телефонное право», сватовство, кумовство, старые, проверенные временем связи.

Сам не раз слышал: первый вопрос при встрече старых друзей, работавших или работающих в сфере управления государством, как устроены дети, внуки. Не как здоровье, не как дела на пенсии или на работе, а именно, как устроены дети.

И они всегда очень рады, что отпрыски имеют хорошую «непыльную» работу, прекрасную зарплату и кучу всяких привилегий. Есть чему радоваться. Тысячи и тысячи управленцев и чиновников имеют по двое, а то и трое детей, столько же внуков, сами продолжают работать до 65—75 лет. Где тут напасешься хороших мест для потомков?

Неоднократные попытки президента воплотить в жизнь сокращение чиновничьего аппарата не увенчались успехом. Наукой и практикой доказано, что в такой системе, как у нас, каждое сокращение чиновников ведет за собой новое их увеличение. Умные головы придумывают всякие отделы, комиссии, подкомиссии и так далее. 12% всего населения — чиновничье братство. Это чрезвычайно много для нашего государства. Только различных проверяющих, надзорных органов около 23, и все они созданы только для «своих».

А теперь подумайте, как простому выпускнику вуза попасть на государеву службу? Есть один способ. Ввести обязательное прохождение воинской службы с получением соответствующего воинского звания. Большое количество чиновничьих мест стало бы свободно. Многих мажоров родители отмазывают от службы, поэтому армия у нас «рабоче-крестьянская».

Заканчивая вузы, простые смертные не могут устроиться по специальности и готовы ехать на просторы России, чтобы содержать свою семью. Совсем другая перспектива у чиновничьих отпрысков: для них, еще не окончивших вуз, уже забронированы места в госслужбе. А ведь должны работать независимые комиссии, должно действовать правило — встречают по одежке, а провожают по уму. Не всегда чадо чиновника будет готово к такой работе, для этого нужен жизненный опыт, чтобы выслушивать людей, принимать на себя ответственность за решения, выдвигать прогрессивные идеи.

Получается наоборот, в управление государством идут подхалимы, трусы и молчуны. Вспомните картину: на совещаниях, которые проводит президент, все чиновники слушают его, уткнувшись носом в тетради, и что-то пишут. Создается впечатление, что все, кто там находится, это слепые, глухие, немые люди, возразить что-либо президенту они не в состоянии. Их цель — удержаться любой ценой, не перечить. Страх потерять работу берет свое. И поэтому мы с каждым днем все больше и больше деградируем, как в политике, так и в экономике.

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»