В Италии подвергли шквалу критики главу МВД, который начал ссору с Украиной 2 21.07.2018, 17:31

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Маттео Сальвини

Слова Маттео Сальвини не остались без реакции.

Член дирекции оппозиционной к популистскому правительству Италии Демократической партии Пьеро Фассино раскритиковал министра внутренних дел Маттео Сальвини за его скандальные заявления относительно аннексии Крыма и Революции достоинства, сообщает "Европейская правда".

Критическую реакцию Фассино приводит Diario del Web.

"Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кому-то следует напомнить ему, что "много врагов и много чести" уже привели Италию к катастрофе", - заявил Фассино.

Как сообщала "ЕвроПравда", министр внутренних дел и вице-премьер Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".