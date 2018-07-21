Беларусь попала в ловушку низких темпов роста 21.07.2018, 17:38

Корень всех белорусских проблем – отсутствие реформ госсектора.

Белорусская экономика приросла за первое полугодие на 4,5%, что ниже результатов предыдущего месяца. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе она будет замедляться еще больше. Корень всех белорусских проблем – отсутствие реформ госсектора, пишет ng.ru.

Валовый внутренний продукт Беларусь за первое полугодие вырос на 4,5% и составил 55,8 млрд белорусских рублей, что эквивалентно примерно 27,9 млрд долл., сообщил «Белстат». Статистика, таким образом, зафиксировала небольшое замедление темпов роста ВВП (по итогам пяти месяцев было 4,7%).

Снизило темпы и сельское хозяйство – рост за шесть месяцев 1,7% против 3% в январе–мае, и промышленность – 7,8% и 8,3% соответственно. Зато ускорился темп роста реальных доходов населения: 7,7% против 7,4% месяцем ранее.

Несмотря на незначительное замедление темпов, они все равно превышают прогнозный уровень. Напомним, что по расчетам правительства ВВП в этом году должен вырасти не менее чем на 3,5%. Международные организации, правда, не так оптимистичны. Например, согласно обновленному в апреле прогнозу МВФ, рост составит 2,8% (ранее эксперты фонда рассчитывали на 2,4%), а по расчетам специалистов ЕБРР, ВВП Беларуси увеличится на 3%.

Местные эксперты прогнозируют, что темпы роста белорусской экономики будут и дальше замедляться. Связано это с низкой базой начала прошлого года. Напомним, что в начале 2017 года Россия снизила объемы поставок нефти на белорусские НПЗ. Это негативно повлияло на объемы промышленного производства. Во втором полугодии 2017 года ситуация с поставками нефти нормализовалась.

Местные экономисты, да и международные эксперты опасаются, что Белоруссия на ближайшую перспективу попадет в ловушку низких темпов роста, и поскольку будет развиваться медленнее мировой экономики, то разрыв в уровне жизни со странами-соседями будет только расти. По оценкам МВФ, среднемировой ВВП в этот период будет расти гораздо быстрее – на 3,9% ежегодно.

Корень всех белорусских проблем – отсутствие реформ госсектора, на чем настаивают все международные организации и, в частности, МВФ. Отказ Беларуси от проведения реформ стал причиной отказа фонда от кредитования. Правда, белорусские власти, судя по всему, надеются, что сотрудничество с МВФ восстановится. В частности, об этом говорил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский в ходе недавнего визита в Минск миссии МВФ во главе с Жаком Миньяном.

Миссия не обсуждала в этот раз никакие программы, ее целью была оценка текущей экономической ситуации в стране. «Своей стратегической задачей белорусские власти считают поддержание экономического роста, развитие малого и среднего бизнеса, снижение уязвимости экономики, совершенствование механизма социальной защиты… Именно сквозь эту призму мы хотели бы развивать сотрудничество с фондом. И, конечно, оптимальный формат – это совместная программа», – тогда же заявлял, встречаясь с Жаком Миньяном, спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. «Отсутствие программы с фондом не означает отсутствия реформ. Мы их проводим», – уверял он.

Правда, местные эксперты реформ не замечают. Улучшившаяся конъюнктура внешних рынков изменила динамику экономики Белоруссии на положительную, и власти в очередной раз затормозили реформы. В то же время, по их мнению, состояние госсектора совершенно не улучшилось и угроза долгового кризиса никуда не делась.

Доля проблемных долгов госсектора по кредитам банков растет, а государство не предпринимает никаких усилий для того, чтобы избавиться – или от самих убыточных предприятий, или хотя бы от их долгов. Ранее «НГ» писала о том, что президент принял указ № 200, позволяющий банкам не только продавать плохие долги предприятий, но и прощать их. Это дало экспертам основания предполагать, что правительство самоустранилось от решения проблемы долгов. «Документ можно рассматривать как намек на то, чтобы банки не ждали помощи от государства и пытались решать свои проблемы самостоятельно», – считает экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Эксперты также напоминают, что в 2015–2016 годах экономика Беларуси падала, в результате ВВП сократился с 76 млрд долл. до 55. Поэтому сейчас правильнее говорить о восстановлении, а не о росте. «Мы до сих пор бьемся за то, чтобы просто восстановить утерянные позиции. За это время наши соседи ушли далеко вперед – Польша и страны Балтии уже в разы обгоняют Беларусь по уровню ВВП на душу населения», – говорит экономист Борис Желиба. По его оценке, Беларуси, чтобы догнать соседние страны, нужно прирастать по 6–7% в год, что без реформ невозможно. Речь идет все о тех же структурных реформах в области госсектора, о которых много говорили эксперты ВМФ. Надо уменьшать присутствие государства в экономике, поддерживать развитие частного бизнеса, считает Борис Желиба.