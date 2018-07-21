В Москве возле здания правительства провели дерзкую акцию в поддержку Сенцова
- 21.07.2018, 17:41
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Активисты поддержали украинского политзаключенного.
В Москве возле здания правительства России вывесили плакат с изображением украинского режиссера Олега Сенцова и хештегом #SaveOlegSentsov, сообщает в Twitter активист Денис Стяжкин. Плакат желтого цвета с надписью: "Свободу политическим заключенным!" активисты повесили на мосту, пишет "Гордон".
#Москва активисты вывесили баннер #СвободуСенцову на фоне Белого дома#FreeSentsov pic.twitter.com/IqPb1vb494— Денис Стяжкин (@styazshkin) 21 июля 2018 г.
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.