«Обещали украшения, а прислали бижутерию» 2 21.07.2018, 18:18

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Фото: bazisgold.ru

Белорусы клюнули на «выигрыш», а теперь пытаются вернуть деньги.

«Позвонили, сказали, что выиграли дорогой приз, но чтобы его получить, нужно сделать покупку в этом магазине на 60 рублей. По почте прислали низкокачественный браслет, который тянет максимум на рублей 20, и цепочку, за рублей 10″, — рассказывает читательница, которая повелась на «выгодное» предложение. Истории других пострадавших — словно под копирку. Сейчас купившиеся на рекламу, которых не десятки, а заметно больше, пытаются вернуть продавцу «подарки» и забрать свои деньги, но шансов у них мало.

Tut.by узнал, можно ли вернуть потраченное в такой ситуации и что грозит продавцу за навязчивую телефонную рекламу.

Источник: tut.by

«Позвонили на мобильный телефон и сказали, что я выиграл подарочный сертификат»

Жалобы в интернете на магазин ООО «Эмисан» появились еще в октябре 2017 года. Сперва продавец обещал золотую цепочку в подарок.

— Позвонили из Телемагазина, сообщили, что я выиграла золотую цепочку. Но для того, чтобы ее получить, нужно заказать магнитный браслет, стоимостью 59,7 рубля — это акционная цена, а цепочка придет бесплатно, — написала 15 ноября прошлого года пострадавшая от рук мошенников на одном из форумов. — Ну я и купилась. В итоге по почте прислали низкокачественный браслет, который тянет максимум на рублей 20, и цепочку, за рублей 10. Написала жалобу в Генпрокуратуру. Это просто развод на деньги.

Еще одной пострадавшей тоже обещали золотую цепочку, даже стоимость украшения уточнили — 460 рублей. Она выполнила выставленное условие, чтобы получить подарок, - купила браслет за 59 рублей.

Когда покупательница получила посылку, в ней оказалась «китайская бижутерия низкого качества». Женщина сразу же позвонила продавцу.

— В техническом отделе меня обругали, сказали, что я плохо расслышала, они оговаривали сразу, что это не золотая цепочка, а цепочка золотого цвета. В общем, я ничего не добилась, — заключила пострадавшая.

Источник: tut.by

Когда, по-видимому, «золотые» цепочки закончились, предприниматель принялся дарить сертификаты на 360 рублей, но опять-таки не бесплатно. Чтобы получить подарок, нужно заплатить 60 рублей.

— Мне позвонили на мобильный телефон, сказали, что я выиграл подарочный сертификат на сумму 360 рублей, — рассказывает Алексей, который тоже попался на эту удочку. — Я спросил, где они взяли мой номер телефона. Мне ответили, что я когда-то на их сайте заказывал парфюмерию. Конечно же я ничего такого не заказывал, но звонок меня все-таки заинтересовал.

Алексею сказали, что кроме сертификата ему вышлют еще 6 подарков, за каждый из которых нужно заплатить по 10 рублей.

— Обещали, что украшения будут красивые, из натуральных камней. Я заподозрил, что это какой-то развод. Спросил название сайта, чтобы посмотреть, что они вообще продают. Мне дали, как потом оказалось, название совсем другого сайта. Вскоре мне пришла посылка с наложенным платежом 60 рублей. Когда вскрыл, был в ужасе: в пакете лежали 2 китайские цепочки, сережки, кулон, браслет и сертификат на 360 рублей.

После этого парень 2 недели пытался вернуть «подарки» продавцу и стребовать назад свои деньги — «звонил, угрожал и прокуратурой, и коллективным обращением», ведь, как выяснилось, Алексей не единственный пострадавший. В конечном итоге деньги парню вернули.

Источник: tut.by

Тех, кто поверил в удачу и заплатил за сертификат и бижутерию по 60 рублей, даже не десятки, а сотни, говорят пострадавшие. Они решили совместно бороться с нечестным предпринимателем и создали группы в вайбере и ВКонтакте. Люди говорят, что после долгих разбирательств некоторым все же начали возвращают деньги.

— Из-за большого количества жалоб продавец начал возвращать некоторым деньги, в том числе и в обмен на удаление отрицательных отзывов с сайтов в интернете. Также поменялось название магазина с tshop1.by на tshop.by. Думаю, это не последняя метаморфоза, — говорит один из участников группы пострадавших.

Люди писали жалобы не только на различные сайты и в соцсетях, но и в Администрацию президента, МАРТ, Генпрокуратуру.

— Почему это магазин до сих пор не закрыли? — интересуются пострадавшие в группе.

«В этом случае ответственность лежит не только на продавце, но и на покупателях»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подтвердили, что обращения по поводу этого продавца поступали.

— Некоторые были перенаправлены к нам из Администрации президента, некоторые — из Генпрокуратуры, некоторые пришли нам напрямую, — рассказывает Дина Полуян, заместитель начальника отдела по защите прав потребителей управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ. — Директор ООО «Эмисан» реализовывал бижутерию без документов, просто в пакетиках без этикеток, то есть о товаре не было написано никакой информации. Ему по этому поводу было выдано предписание, где было предложено прекратить реализацию товаров потребителям без предоставления необходимой достоверной информации, предусмотренной законодательством. Предписание он исполнил — достикировал весь товар.

Источник: tut.by

Кроме того, по словам Дины Полуян, после рассмотрения обращений предпринимателя предупредили, что распространение рекламы без согласия на то потребителей не допускается. Это нарушение, и за него можно понести ответственность. То есть если вам позвонили с предложение купить бижутерию, прежде чем начать рекламировать, у вас по закону должны спросить на это разрешение. Однако протокол из-за нарушений по части рекламы составлен не был, потому что не было доказательств того, что он не получал согласия перед началом разговора.

Вернуть свои деньги за полученную бижутерию у покупателей, скорее всего, не выйдет.

— Вернуть товар продавцу и забрать потраченное можно только в трех случаях. Первый — если товар надлежащего качества и его потребительские свойства не утрачены. Тогда можно вернуть его продавцу в четырнадцатидневный срок. Но это можно сделать только при условии, что товар подлежит обмену и возврату. Как раз-таки бижутерия в этот перечень не входит, а значит обмену и возврату не подлежит, — подытожила Дина Полуян. — Второй вариант — если товар ненадлежащего качества, то есть имеются какие-то недостатки.

Источник: tut.by

Специалист говорит, что в этом случае покупатель имеет право на замену товара либо расторжение договора и возврат потраченных денег.

— Если потребитель несет затраты по возврату товара, к примеру, платит за пересылку, это тоже можно взыскать с продавца. Он должен возместить все затраты, связанные с приобретением некачественного товара, — продолжает замначальника отдела по защите прав потребителей. — Если потребитель захочет, он даже может стребовать моральный вред в судебном или досудебном порядке.

Третий случай, в котором покупатель может вернуть товар, это непредоставление ему всей необходимой информации.

— Если потребителю не предоставили какую-то обязательную информацию, которая должна быть доведена до него до момента заключения договора и в момент заключения договора остаться у него на товаросопроводительных документах — этикетках, упаковках, чеках либо в письменном договоре, если он заключался. Сделку в таком случае можно расторгнуть. На товаре в обязательном порядке должно быть указано, к примеру, кто его производитель. Но не просто, скажем, Китай, а наименование и местонахождение производителя — это полный почтовый адрес.

Дина Полуян говорит, что сейчас сайту tshop.by выдано предписание за нарушение правил торговли и его директор приглашен на протокол на 1 августа. За это можно получить штраф до 10 базовых (245 рублей).

Источник: tut.by

— Но министерство само таких решений не выносит, — поясняет специалист. — МАРТ составляет протокол, прикладывает к нему материалы, направляет все это в суд по месту регистрации юридического лица. К примеру, если юрлицо находится на территории администрации Советского района Минска, то документы направляются в суд Советского района. Дальше суд рассматривает административное дело и принимает решение.

Специалист сказала, что закрыть интернет-магазин невозможно.

— Нет права закрывать интернет-магазин. Можно закрывать торговые объекты, а интернет-магазин — это не торговый объект, — говорит Дина Полуян. — В сложившейся ситуации ответственность лежит не только на продавце, но и на покупателях. У них же есть возможность, когда им звонят, просто отказаться от товара или услуги и попрощаться? Но люди, видимо, ведутся на скидки или что-то бесплатное.