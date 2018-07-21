Путин выносит тайны переговоров с президентом США 1 21.07.2018, 18:24

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О чем на самом деле договорились Трамп с Путиным?

Дональд Трамп зазывает Путина в Вашингтон. Путин в Москве потихоньку раскрывает содержание их переговоров. Что дальше? Аналитик центра Карнеги Андрей Колесников и ведущий Русского радио Нью-Йорка Вадим Ярмолинец в эфире "Радио Свобода":

- Мир продолжает вращаться вокруг Путина и Трампа. Каждый день они что-то заявляют, что-то корректируют, приглашают друг друга в гости. Даже журнал "Таймс" – посмотрите видео – совместил их в одном лице, получилась такая обложка, в которой не понять – это Трамп или это Путин. С нами Андрей Колесников. Скажите, пожалуйста, вы их еще различаете между собой, где Трамп, где Путин?

- Конечно, они ребята разные.

- А чем они отличаются для вас?

- Конституцией. Не той конституцией, которая основной закон, а та, которая анатомическая.

- С нами на связи Вадим Ярмолинец, журналист американский. Вас не обижает, что ваш журнал взял и свел двух президентов в одного персонажа?

- Нет, у нас свободная пресса, и они вольны делать все, что они считают нужным, в рамках закона, мы вольны читать этот журнал или не читать. Кстати, это журнал с очень большим именем, но с очень небольшим тиражом.

- Для вас разница между Путиным и Трампом в чем состоит? Андрей сказал, в чем, а для вас?

- У нас, во-первых, есть жена-красавица.

- Отличный ответ, отличная дифференциация.

- Очень много разного. У нас все-таки не царь, у нас есть срок нахождения у власти. У нас есть Конгресс непослушный, не обязательно демократический непослушный, но и республиканцы не всегда слушаются. То есть любая инициатива встречается если не в штыки, то критически. У президента нашего очень непростая работа, то есть это не декоративный президент.

- Я сегодня читала очень подробно твиттер Дональда Трампа, у него уже можно запутаться, где "Фокс Ньюс", а где фейк-ньюс медиа. У него то одно, то другое. Есть канал "Фокс Ньюс", к которому он неплохо относится и даже благодарит за какие-то вещи, а все остальные – это фейк-ньюс медиа. Я подумала, не будет он называть свой фейк-Конгресс?

- Такая манера. Мы сейчас коллективно читали твиттер Трампа, нам очень понравилось, это весело, по крайней мере. Конечно, это производит впечатление несколько разобранного на части человека, который хватается за какой-то внешний повод и немедленно начинает что-то настукивать или кто-то за него настукивает в твиттере.

Конечно, это производит довольно дикое впечатление. Я понимаю, что, с одной стороны, он производит впечатление живого человека, у нас все гораздо более деревянно и не очень живо, но тем не менее, за это нашего начальника и любят, что он весь деревянный, солидный, цельный, последовательный. Впрочем, Трамп тоже последовательный, что обещал, между прочим, то и делает. Никто поверить в это не мог, но делает ведь.

- К вопросу о последовательности. Вы видели, что оба президента скорректировали свои реплики. Первым начал Дональд Трамп, он с точностью до наоборот переправил реплику о том, что Россия вмешивается в дела. В своем твиттере он разместил видео в доказательство, что я же все время говорил – вмешивается, вмешивается. Кстати, поблагодарил канал "Фокс Ньюс" за то, что он разместил это видео у себя в эфире.

- Это была Россия, это было русское вмешательство. Андрей, убедил вас?

- Здесь важный момент, что Путин настаивает на том, что вмешательство осуществляли патриотически настроенные граждане, которые не имеют отношения к российскому государству, которые тем самым выражали свою радость по поводу того, что приходит президент, который хорошо относится к России, ему надо помочь.

Это были частные, совершенно бесплатные инициативы ни по чьему приказу. Когда человек на пресс-конференции официальной, масштабной, весь мир ждал этого всего, дважды упоминает компанию "Конкорд" господина Пригожина, малый ресторанный бизнес, говоря о том, что он инициативно действовал, если вообще действовал, это дико, так вот это было. Честно говоря, мое главное впечатление от пресс-конференции Путина и Трампа.

- Это же его повар, все знают, кем работал Пригожин. Когда он говорит, что у нас такие люди могут на почве государственного вторжения действовать самостоятельно, это, наверное, где угодно может происходить, но только не в Российской Федерации, чтобы самостоятельно люди занимались какими-то выборами – это просто немыслимо.

Вадим, как вы отнеслись к этим извинениям или доказательствам того, что я же вам говорил; что это у вас у всех за аберрация слуха, что вы все подумали, что я сказал, что Россия не вмешивалась?

- Я могу говорить только о своем собственном восприятии. Я, с одной стороны, безусловный сторонник Трампа, с другой стороны, все, что он говорит или, пользуясь твиттером, выпускает в свет, – это потеха. И бывает стыдно за то, что говорит твой президент такое. Сторонники Трампа приняли это как такую данность, такой вот человек.

Мы судим о своем президенте не по тому, что он говорит или пишет с помощью своего твиттера, а по тому, что он делает. Его дела в высшей степени реальны, ощутимы, экономика на подъеме, у людей есть работа. Для простых американцев отношение к России в списке вопросов, которые их волнуют, где-то в самом конце списка. Самые важные проблемы сегодня в стране – экономика, здравоохранение, нелегальная миграция. Когда речь идет об отношениях с Россией, там и одного процента нет. Кто-то, кто смотрит кабельное телевидение, следит за международными новостями, они, конечно, вздрагивают, у них есть основания вздрагивать, когда, например, президент Соединенных Штатов начинает выяснять свои собственные личные отношения с Федеральным бюро расследований, видят, как он полощет белье домашнее перед мировой аудиторией, – это смешно.

Но опять же, это смешно для относительно узкого круга лиц, которые за этим всем следят. Простых американцев волнуют простые проблемы – зарплата, работа, пенсия, медицина, школы для детей. А президент у нас такой, он веселый человек.

- Твиттер производит эклектичное впечатление, немножко странное. Если почитать подряд эти твиты, кажется, он должен писать каждую минуту о России. Но он понимает, что его аудитория не думает каждую минуту о России.

Если вы увидите ленту за последние три дня, из которой российские и иностранные агентства выхватывают только то, что касается этого глобального союзничества, дружбы, конфликта Путин – Трамп, то сам он перемежает ценами на лекарства, какими-то производителями, фармацевтическими компаниями.

Он пишет о том, что проблемы у фермеров, упали из-за конкурентов цены на их продукцию. Россия, если посчитать твиты за последние три дня, занимает очень небольшой процент. Конечно, разбирательство с фейк-нюьс тоже сквозная тема, безотносительно к России.

- Он еще наехал на Федеральную резервную систему, на Центробанк США за высокие ставки. То есть он решает конкретные вопросы конкретных организаций, конкретных людей. Кстати говоря, я думаю, что действительно это очень многим нравится. Несмотря на гипернизкие рейтинги, это все далеко пока от выборов. Я не исключаю, что он и на второй срок может пойти, будучи поддержанным большинством американцев. Разные есть толкования его будущего.

- Еще и выиграет. Путин тоже откорректировал свой текст, он сказал: мы провели в Крыму референдум в полном соответствии с требованиями ООН. Потом из стенограммы Кремля через два дня, когда заметили все блогеры, начиная с главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, например, вычеркнуто было слово "мы". Вам понравилось тонкое исправление толстой оплошности?

- Это дипломатическая нелепица, естественно. Конечно, мы провели. Мы пришли в чужую страну, провели там референдум и сказали, что референдум законный. Сейчас мы предлагаем то же самое сделать Трампу. Мы делаем утечку такую чекистскую. Секретный был разговор, все мучаются, пытают несчастную Марину Гросс, переводчицу, чтобы она рассказала, о чем говорили на самом деле.

Владимир Владимирович выдает тайну переговоров на встрече с дипломатами, говорит о том, что было предложено Трампу провести референдум в Донбассе. О чем, правда, непонятно. Очевидно, о независимости, вряд ли о вхождении в Россию. Сейчас российское общественное мнение не приветствует присоединение этой территории, понимая, что это бремя. Как бы выдал военную тайну фактически.

Утечка, естественно, тут же пошла в белый свет: теперь уже Молотов с Риббентропом придут в другую страну, как в Польшу приходили, придут на Донбасс теперь. Проведут там вместе референдум в чужой стране и скажут, что народ сказал вот так-то. В полном соответствии с международным правом, потому что есть право на самоопределение. Предложение такого сговора не очень изящного, очень по-чекистски сделанного, ставит Трампа в идиотское на самом деле положение. Трамп покивал головой, как он это делал всю пресс-конференцию, нарочито даже подчеркнуто и искусственно кивал. Но в то же самое время Трамп тоже сегодня удивил народ, сказав, что он приглашает Путина в Вашингтон, что было полной неожиданностью для некоторых ответственных лиц.

- Уточню, что это Путин встречается с послами, которые традиционно собираются в МИДе каждый год, устраивает с ними закрытую встречу.

После этой встречи происходит слив, один из участников встречи сообщает прессе, как обычно газета "Ведомости", она часто такие вещи публикует, и никто это не оспаривает, Песков это не комментирует, что Путин предложил Дональду Трампу провести референдум в Донбассе. Конечно, когда такая интерпретация, есть ощущение, что Трамп не возражал. В твиттере Трампа ничего об этом нет, ни одного комментария об этом нет. Как вы считаете, подставил его Путин, это ему сойдет с рук?

- Я эту информацию сегодня увидел на Yahoo! News и с удивлением обнаружил, что она не нашла никакого отклика в наших средствах массовой информации. Возможно, это будет в дальнейшем подхвачено комментаторами, но пока ничего об этом не знаю. Я хочу поделиться таким наблюдением.

Я сегодня пытался на своем шоу утреннем выяснить, как люди относятся вообще к тому, что надо строить как-то отношения с Россией, надо как-то выяснять отношения с Украиной. Как люди относятся к такого рода договоренностям, когда просто дадут Украине федеративное устройство, которое позволит им утрясти эти этнические конфликты. Большинство людей считают, что худой мир лучше доброй ссоры и нужно найти какую-то форму для того, чтобы этот конфликт решить.

Поэтому в целом к развитию добрых отношений с Россией люди относятся хорошо, большинство людей относится хорошо. Конечно, есть такие, которые категорически против, они до войны могут довести, причем спокойно это сделать. У меня к этим людям всегда один и тот же вопрос, что если начинается война, то вы своих детей пошлете или мой опять поедет. Потому что мой один раз попал на войну.

У нас, у русскоговорящих американцев, многие дети служат в вооруженных силах, поэтому большинство считает, что нужно найти какую-то форму. Если Путин вносит предложение, что мы проведем референдум, многие слушатели на это обратили внимание, которые слушают русские каналы, для них это все-таки какое-то решение проблемы. Оно нелегальное, оно в нарушение международных законов, прав – все понятно, но это какое-то прагматичное предложение о решении этой ситуации.

Потому что все вроде бы согласны с тем, что как-то решать надо. С другой стороны, бойкот, все эти санкции, все это выглядит смешно на фоне Олимпиады, которая проходит в России, на фоне международного футбольного чемпионата, когда люди несерьезно относятся к санкциям и к всему остальному.

- Это очень интересно то, что вы сказали. В самом деле такое происходит раздвоение сознания, с одной стороны санкции, с другой стороны мы к ним едем, обнимаемся, радуемся победам. Мексиканских футболистов поехали поддержать американские болельщики, я условно говорю, бразильских, может быть даже хорватских.

- Это отношения людей с людьми, почему бы им не быть нормальными? Это естественно. Просто здесь есть еще две непересекающиеся вселенные, что стало очевидным после саммита, что есть персональная химия, может быть искусственно изготовленная в отношениях Трампа и Путина, личных отношениях. Но от этого российско-американские отношения как таковые лучше не становятся. В тот же самый день саммита история с Мариной Бутиной, продолжается история с 12 хакерами из ГРУ, проблема не разрешена. Естественно, американская сторона сказал, что не готова идти на сделку со взаимными допросами. Что же они попадут в сети КГБ — это нам не надо. Ничего конкретного в результате не получается, вот в чем проблема.

- Я уже говорила, что у нас есть одна очень любопытная реакция на приглашение Дональда Трампа. Он не писал этого в Твиттере, это написал его официальный представитель. Мы сейчас посмотрим, как директор Национальной разведки США выступая в эфире CBSN услышал эту новость. Когда эту историю показывали на российском федеральном канале, ведущая сказала: «Он потерял дар речи». Но дар хохота не потерял.

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