ЦРУ: Пекин ведет против Вашингтона холодную войну 21.07.2018, 19:27

КНР усиливает влияние во всем мире, чтобы сместить США с места лидирующей сверхдержавы.

Китай ведет холодную войну против США, считает зампомощника главы отдела ЦРУ по Восточной Азии Майкл Коллинз. На ежегодном мероприятии Aspen Security Forum в Аспене (штат Колорадо) Коллинз заявил, что КНР усиливает влияние во всем мире, чтобы сместить США с места лидирующей сверхдержавы, сообщает телеканал CNN в субботу, 21 июля, пишет "Немецкая волна".

"Судя по их собственным выражениям и по тому, что говорит Си (Си Цзиньпин - председатель КНР. - Ред.), я бы утверждал, по сути, что то, что они ведут против нас, это, по большему счету, холодная война", - заявил сотрудник ЦРУ, пояснив, что речь идет не об отношениях, в которых раньше находились СССР и США, а о "холодной войне по сути этого определения".

Холодная война подразумевает использование всех возможных средств - законных и незаконных, государственных и частных, экономических и военных - для того, чтобы подорвать положение страны-соперника, не вступая при этом в конфликт, указал Коллинз, пояснив, что "китайцы не хотят конфликта". По его мнению, Пекин "хочет, чтобы все другие страны, принимая решения по политическим вопросам, занимали сторону Китая, а не США, так как китайцы все больше рассматривают конфликт с США и нашими ценностями как конфликт систем".