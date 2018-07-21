Видеохит: Немецкая овчарка, которая совсем не умеет играть в прятки
- 21.07.2018, 20:07
Видео с запутавшейся собакой стало частью сразу двух флешмобов.
Немецкая овчарка по имени Макс совсем не умеет играть в прятки. Пес сначала не может выбраться из-под одеяла, а потом растерянно бегает по комнате в поисках хозяина. Максу не помогает даже острый собачий нюх — поэтому его владельцу приходится поддаваться, пишет «Медуза».
Hide and seek part 2😋 Combined the #WhatTheFluffChallenge with the new #HideAndSeekChallenge! Post your hide and seek videos and use the hashtag so I can watch them! @jadethesablegsd _____________________________ Pawtners: @chester.eh @mabry.the.gsd @niko_the_gsd_ _____________________________ My diet: @trudoghealth
Видео с запутавшимся Максом стало частью сразу двух флешмобов: «What The Fluff Challenge» (люди показывают животным фокусы) и «Hide And Seek Challenge» (хозяева прячутся от своих питомцев).
P. S. Непременно посмотрите, как Макс гоняет по двору миску!