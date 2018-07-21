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Видеохит: Немецкая овчарка, которая совсем не умеет играть в прятки

  • 21.07.2018, 20:07
Иллюстрационное фото

Видео с запутавшейся собакой стало частью сразу двух флешмобов.

Немецкая овчарка по имени Макс совсем не умеет играть в прятки. Пес сначала не может выбраться из-под одеяла, а потом растерянно бегает по комнате в поисках хозяина. Максу не помогает даже острый собачий нюх — поэтому его владельцу приходится поддаваться, пишет «Медуза».

Видео с запутавшимся Максом стало частью сразу двух флешмобов: «What The Fluff Challenge» (люди показывают животным фокусы) и «Hide And Seek Challenge» (хозяева прячутся от своих питомцев).

P. S. Непременно посмотрите, как Макс гоняет по двору миску!


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