Видеохит: Немецкая овчарка, которая совсем не умеет играть в прятки 21.07.2018, 20:07

Иллюстрационное фото

Видео с запутавшейся собакой стало частью сразу двух флешмобов.

Немецкая овчарка по имени Макс совсем не умеет играть в прятки. Пес сначала не может выбраться из-под одеяла, а потом растерянно бегает по комнате в поисках хозяина. Максу не помогает даже острый собачий нюх — поэтому его владельцу приходится поддаваться, пишет «Медуза».

Видео с запутавшимся Максом стало частью сразу двух флешмобов: «What The Fluff Challenge» (люди показывают животным фокусы) и «Hide And Seek Challenge» (хозяева прячутся от своих питомцев).

P. S. Непременно посмотрите, как Макс гоняет по двору миску!