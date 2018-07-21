Алексей Шпилевский: Нестыковка характеров с Милевским? Может быть 1 21.07.2018, 20:11

Алексей Шпилевский

Главный тренер брестского «Динамо» прокомментировал уход ведущих футболистов из команды.

Главный тренер брестского "Динамо" Алексей Шпилевский в беседе с корреспондентом pressball.by прокомментировал уход из команды Милевского и Гавриловича:

- Об этом уже много написано в прессе. Могу только присоединиться к мнению, написанному Ольгой Хижинковой. Подтверждаю ее слова.

- Это общее дело? Или у каждого из них — частный случай?

- Как только пришел в команду, мы разговаривали с руководством. Обсуждали состав, будущее, стратегию клуба, планы. Поэтому знали, что один-два игрока не подойдут под нашу схему. Я уважаю и Милевского, и Гавриловича как мастеров. Конечно, это потеря. Уверен, они найдут себя в других клубах.

- Но ведь совсем недавно вы позитивно высказывались о Милевском, высоко оценивая его потенциал.

- Время меняется. Как и везде в спорте. Сегодня ты герой, а завтра можешь опуститься с этого уровня. Сегодня выиграл чемпионат, а завтра можешь проиграть.

- С Милевским у вас вышла нестыковка характеров?

- Может быть.

- Не считаете его замену в конце встречи с "Шахтером" не совсем оптимальным решением?

- Артем знал о наших стратегических планах. О том, что ставка будет делаться на молодежь. Я решил довериться ей даже в тяжелом матче с "Шахтером", а не тогда, когда будем выигрывать 7:0 или 8:0. Хотелось, как говорят, кинуть молодежь в эту ситуацию. Ничего страшного.

Может, Садовский показал и не самую лучшую игру. Но эпизодически было видно, на что он способен. Молодой парень. Ему надо давать шанс. Только с получением опыта игрок может развиваться. Надо выпускать его на поле не в 26 лет, когда в Европе игроки уже заканчивают, а именно сейчас, в юном возрасте. С моей стороны к молодежи полнейшее доверие. Такая же ротация будет происходить. И коснуться может каждого.