Невзоров: Трамп не понимал, что государства Россия не существует 21.07.2018, 20:21

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Разговор с Путиным – это беседа с царем Гипербореи.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп ошибочно полагал, что беседует с главой государства, заинтересованном в собственном благе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский публицист Александр Невзоров.

"Всякий, кто вступает в международный разговор с Россией, опирается на свой собственный, какой-то практический разумный, рациональный опыт. Ему кажется, что он беседует с представителем страны, которая заинтересована в собственном благе, безопасности, спокойствии.

Он не понимает, что он беседует с иллюзией, с химерой, с магом, что такого государства не существует, потому что этот разговор с Путиным – это как беседа с царем Гипербореи. Помните, у Геродота Гиперборея, где огромные муравьи добывают золото, где маленькие хрустальные карлики плюются раскаленным калом в небесах. Но это по сравнению с Россией еще вполне, я бы сказал, реалистическая картина", – рассказал он.

По мнению публициста, собеседник Путина не понимал, с кем беседует. "Он убежден, что он действительно беседует с главой другого государства. А это как если бы сообщили, что... Трамп встретился с Сауроном. Это примерно по смыслу и по накалу абсурда одинаково. Притом, что мы видим, что Владимир Владимирович блистательно сделал бедного Трампа, но он бы сделал любого и сделает любого", – заявил Невзоров.

Он добавил, что разговор Трампа с Путиным нельзя сравнивать с его встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном.

"Ким Чен Ын, тем не менее, представитель какой-то реальный, в отличие от России, которая абсолютно Гиперборея. Это страна, где нет логики, причинно-смысловых связей, причинно-следственных связей, где нет науки, где нет развития, где нет ничего, где есть только миф и непонятно куда устремленность. Все-таки Россия значительно более мифологическая и дикая страна, чем Северная Корея. Северная Корея – это, по крайней мере, какое-то рациональное, структурированное понятное примитивное зло.

А Россия – это нечто совершенно иное... Вообще, у Владимира Владимировича есть удивительный дар. В его присутствии все себя чувствуют идиотами", – продолжил Невзоров.

По его мнению, никаких результатов встреча Трампа с Путиным не принесет.

"Это вопрос некого личного опыта и вопрос возможности продемонстрировать крутизну. Мы же знаем, что еще это и требовалось как великое шоу – вытереть ноги о Трампа – для того, чтобы уйти от вопроса о пенсиях хотя бы на какое-то время", – подчеркнул публицист.