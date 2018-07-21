Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа 21.07.2018, 21:02

Договоренность была достигнута усилиями Египта и ООН.

Власти Израиля и представители палестинского исламистского движения ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь движения Фаузи Бархум. По его словам, договоренность была достигнута «усилиями Египта и ООН», сообщает РБК.

Накануне Израиль предупредил ХАМАС о возможности «крупной и болезненной» операции в секторе Газа. По словам главы Минобороны Израиля Авигдора Либермана, к этому израильских военных подталкивают «действия лидеров ХАМАС».

После этого ВВС Израиля нанесли множественные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. В ответ палестинцы обстреляли территорию Израиля, при этом погиб израильский военнослужащий. Также израильская система ПВО «Железный купол» перехватила две ракеты, выпущенные с территории сектора Газа.