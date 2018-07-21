Комплексная проблема белорусских пенсий 5 Александр Жук

21.07.2018, 20:59

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Проблемы с ФСЗН показывают глубину экономических проблем Беларуси.

На примере бюджета ФСЗН можно понять, с какими трудностями сталкивается белорусская экономика и как чиновники пытаются их решать.

Желания превышают возможности

Согласно отчету ФСЗН в 2017 г. общие поступления в бюджет ФСЗН составили 12,4 млрд. BYN, из которых собственные средства – 11,2 млрд. BYN, а остальное – это субвенции и межбюджетные трансферты из республиканского бюджета. При этом превышение расходов над доходами бюджета ФСЗН началось с 2013 г., т.е. продолжается уже 5 лет.

Судя по заявлениям чиновников, проблемы бюджета ФСЗН не являются текущими, другими словами, не связаны с задолженностью субъектов хозяйствования. По состоянию на 01.04.2018 г. задолженность белорусского бизнеса перед бюджетом ФСЗН составляла только 28,8 млн. BYN, что не сопоставимо с запланированными на текущий год расходами бюджета ФСЗН в 13,4 млрд. BYN.

Следовательно, проблема дефицита бюджета ФСЗН имеет более сложный характер – фактически она кроется в существующей в РБ солидарной системе выплаты пенсий из текущих платежей работающих граждан. Суть пенсионной системы состоит в том, что зарплата каждого белорусского работника облагается отчислениями в ФСЗН в размере 35%. При этом текущие отчисления в ФСЗН идут на выплату текущих же пенсий.

То есть, чтобы размер пенсий соответствовал размеру существующих зарплат, на одного пенсионера должно приходиться не менее 4 работающих граждан. Последнее обусловлено тем, что почти 25% бюджета ФСЗН расходуется на выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству, из него выплачиваются семейные пособия и т.д.; добавим сюда расходы на содержание самой структуры ФСЗН.

По данным статистики, в 2017 г. в РБ на одного пенсионера приходился 1,68 работающий человек. В этой связи вполне объяснимо, почему размер средней пенсии в прошлом году составил лишь 37,6% от номинально начисленной зарплаты. И даже это соотношение оказалось завышенным, т.к. фактический дефицит бюджета ФСЗН составил почти 10% от доходной части.

С учетом того что в последние годы демографическая ситуация в стране не улучшается, можно ожидать дальнейшего снижения соотношения средних пенсий и зарплат в стране. Вместе с тем следует искать дополнительные бюджетные ресурсы для погашения растущего дефицита ФСЗН. Иначе повысить пенсии в Беларуси не получится, каким бы сильным ни было желание государства.

Комплексная проблема

Помимо демографических проблем, на поступления в бюджет ФСЗН влияют проблемы занятости, уровня зарплаты, а также льготы по отчислениям в ФСЗН. При этом, следуя данным статистики и отчетам чиновников, все эти показатели, как и показатель задолженности перед бюджетом ФСЗН, не оказали решающего влияния на доходы ФСЗН.

Так, например, согласно отчетам чиновников отказ от льготы по отчислениям в ФСЗН для Парка высоких технологий позволил бы привлечь в бюджет ФСЗН в 2017 г. около 4% доходной части. Данный расчет гипотетический, т.к. на практике отмена льгот не приводит к аналогичным поступлениям в бюджет. Повышение налоговой нагрузки, обусловленное отменой льгот, зачастую делает невыгодным реализацию бизнес-проектов, а значит, деловая активность снижается, и ожидаемые доходы в бюджет ФСЗН не поступают.

В этой связи без кардинальных и комплексных мер решить проблему дефицита бюджета ФСЗН не получится. Это понимают и чиновники, предложившие постепенное повышение пенсионного возраста для белорусов. По официальным данным, повышение пенсионного возраста в 2017 г. на 0,5 года привело к дополнительным поступлениям в бюджет ФСЗН в размере около 100 млн. BYN. Эта сумма существенно не повлияла на снижение дефицита бюджета ФСЗН, а значит, повышение пенсионного возраста не может быть главным элементом пенсионной реформы в Беларуси.

Комплексное решение

Как отмечалось выше, проблема дефицита бюджета ФСЗН имеет комплексный характер, поэтому и должна решаться комплексно по нескольким направлениям. Все мероприятия условно можно подразделить на долгосрочные и краткосрочные меры.

К долгосрочным мероприятиям можно отнести те мероприятия, которые позволят повысить доходы бюджета ФСЗН только в долгосрочном периоде. Это, в частности, меры по улучшению демографической ситуации в стране, при которой на одного пенсионера будет приходиться больше работающих граждан. Очевидно, что данный вопрос быстро не решается.

Кроме того, к долгосрочным мерам следует отнести поиск дополнительных источников, которые позволили бы существенно превысить доходы над расходами. Это превышение могла бы обеспечить стабильность в накоплении доходов бюджета ФСЗН. К таким дополнительным доходам можно отнести доходы от приватизации госимущества, что объяснимо: именно трудом сегодняшних пенсионеров создавалась существующая госсобственность, которая может быть приватизирована для создания «подушки безопасности» бюджета ФСЗН.

К краткосрочным мерам следует отнести мероприятия, которые позволят увеличить доходы в ближайшем будущем. Среди наиболее очевидных – отмена льгот по отчислениям в ФСЗН в совокупности со снижением обязательной ставки. Речь в данном случае идет о двух стимулах. Во-первых, это стимулирование работников добровольно отчислять денежные средства на дополнительные пенсии, которые будут выше установленного государством минимального размера. Во-вторых, это стимулирование бизнеса на выплату зарплаты в большем размере, что позволит расширить налоговую базу для отчислений в бюджет ФСЗН.

Данное нововведение должно быть реализовано в комплексе с изменением общих подходов к начислению пенсий. Так, государству следует выплачивать только гарантированную минимальную пенсию, а все остальное должно начисляться за счет надбавок в зависимости от суммы добровольных отчислений работающих граждан. Этот механизм должен применяться ко всем пенсионерам вне зависимости от места работы и должностей.

Между тем в Беларуси достаточно много работников, пенсии которым установлены в размерах, существенно превышающих их вклад в бюджет ФСЗН. Речь идет о госслужащих и не только. Данные «стабильно высокие» пенсии отрицательно влияют на состояние бюджета ФСЗН, создают систему социального неравенства в части начисления пенсий и не стимулируют работников к добровольным отчислениям в бюджет ФСЗН.

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Таким образом, проблема дефицита бюджета ФСЗН имеет комплексный и долговременный характер – быстро и просто данную проблему не решить. Чем раньше это поймут чиновники, тем быстрее и эффективнее страна сможет избавиться от нынешней неэффективной пенсионной системы, которая тормозит развитие белорусской экономики.

Простым же гражданам следует понимать: существующая белорусская пенсионная система без реформ не сможет обеспечить им высокие пенсии. Поэтому каждый сознательный белорус уже сегодня должен задуматься о том, на какие доходы он будет жить в старости. Именно от экономической грамотности гражданина зависит его собственное финансовое благосостояние и благополучие как сегодня, так и в старости.

Александр Жук, «Экономическая газета»