Cаморазоблачение 4 21.07.2018, 22:00

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Мы, оказывается попали в ситуацию, когда вообще все может лопнуть…

Путин впервые высказался по пенсионной реформе. Мы узнали, что:

— Путину не нравится повышение пенсионного возраста.

— Мы можем без этого обойтись еще 5-10 лет

— Окончательного решения по пенсионной реформе нет, дискуссия только разворачивается.

— И, наконец, вишенка на торте: «Все вообще может лопнуть», пишет Телеграмм-канал СерпомПо.

А теперь подробнее.

1

«Человек планировал выйти на пенсию: или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы – а если это не состоится, то тогда, конечно, люди ничего хорошего не видят. И, действительно, так и есть».

Но это все, оказывается, эмоции. На которых «МЫ» (т. е. включая президента) основываться не должны.

2

Можно не повышать пенсионный возраст еще 5-6-7 и, может, даже 10 лет. «В принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы».

Так спрашивается, зачем же это делать именно сейчас? Может, дождетесь, когда продолжительность жизни действительно, а не в прогнозах, увеличится — тогда и будете решать?

3

Дальше идут совсем противоречивые и подтасованные цифры. И кто их подсунул президенту?

Президент сообщает, что:

— на 1 пенсионера приходтся 2 работающих,

— а через слово: что на 5 пенсионеров приходится 6 работающих.

И когда он прав?

Правильный ответ: ни в одном из этих случаев.

Потому что в обоих случаях он сравнивает красное и круглое. Демографические категории с экономическими. Нельзя сравнивать работающих и пенсионеров. Потому что есть работающие пенсионеры, которых президент неизвестно почему относит к пенсионерам, а не к работающим.

Во втором случае президент вообще исключает всех самозанятых (а это 15 млн чел.) из числа работающих.

И, основываясь на таких цифрах, президент говорит, что «нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами»?

4 Выбор места и момента.

Президент решил выступить на следующий день ПОСЛЕ первого чтения законопроекта.

Вдруг «Единая Россия» в Думе дрогнет, после того как президент заявил, что ни один из вариантов повышения пенсионного возраста ему не нравится?

В совершенно не подходящем для этого месте - стадионе «Калининград» - и на совершенно не подходящем для этого мероприятии — встрече с волонтерами ЧМ-2018. С молодежью, которой эти пенсионные вопросы пока еще до лампочки.

Почему он не выступил на Правительстве? В Думе? Просто в интервью? И ПЕРЕД принятием решения, а не после?

В общем вопросы риторические. Ответы на них ясны. Чтобы решение было принято. И чтобы теперь выступать в роли «смягчителя» и «успокоителя». Поднял бучу, чтобы занять удобное место «над схваткой».

5

Оказывается, все еще «окончательного решения нет».

Это что за заявление такое? Принятие в первом чтении закона — это еще не решение? Вообще-то, это означает, что концепция закона принята. Теперь к ней могут приниматься только поправки, ее не меняющие.

6

Так зачем принимается закон?

Если его не принять, то «нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они все время будут пополнять число так называемых бедных людей. А мы должны повышать доходы людей, для того чтобы число бедных у нас сокращалось».

Логика потрясающая. Чтобы сократить число бедных — надо отнять у них доходы (пенсии). Черное — это белое.

«И потом, вообще всё может лопнуть».

Как бы это помягче сказать… За 18 лет управления страной, получения триллионов долларов нефтяных сверхдоходов и пресловутой «стабильности» мы, оказывается попали в ситуацию, когда вообще все может лопнуть…

Это — провал. Саморазоблачение. Зашквар.

Г-н президент! Чтобы все не лопнуло, НАМ нужен нормальный экономический рост. Нам нужна экономика не для государства, не для того, чтобы кормить ваших друзей, не для того, чтобы делать ракеты. А для людей. А для этого людей надо обеспечить доходами. Не отнять их, а, наоборот, все время увеличивать. Вот тогда все будет работать как надо, и ничего не лопнет.