Коррупция выталкивает из медицины честных врачей 4 21.07.2018, 22:09

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Из-за Минздрав-гейта в некоторых больницах царит неразбериха.

Правительство уволило заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого после пяти лет работы на этом посту. Борьба с коррупцией среди медиков продолжается, пишет сайт телеканала «Белсат».

По словам КГБ, в деле злоупотреблений чиновников из отрасли здравоохранения есть аж 60 фигурантов, 37 из которых задержаны.

В интервью «Радыё Свобода» один из бывших высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения на условиях анонимности описывает систему закупок в государственной медицине как «непрозрачную и непонятную». Он вспоминает, как делались дела во время его работы там:

«Бухгалтерия Минздрава заплатила деньги за один препарат, который был очень важен для развития недоношенных детей. А смертность младенцев - это политический показатель. Мне говорят, что очень долго деньги не поступают. Есть в Минздраве Контрольно-ревизионное управление, и я попросил провести проверку. Оказалось, что эти деньги были потрачены на микстуру от кашля импортного производства», - говорит бывший чиновник.

В ряде случаев тендеры на закупки выигрывала только одна фирма, добавляет чиновник.

КГБ утверждает, что взятки и откаты в Минздраве достигали $ 350 тысяч за раз. И это в то время, когда множеству районных больниц не хватает нормального оборудования, пациенты ездят за дешевыми лекарствами за границу, а работники сферы здравоохранения в среднем, по данным Белстата, получают Br 730 в месяц.

Перемен требует и сама система контроля закупок, комментируют лица, которые знают, как функционирует бизнес на государственный заказ.

Но есть в этой борьбе с коррупцией и другая сторона. Пациенты свидетельствуют, с тех пор, как был задержан директор Минской областной больницы Андрей Королько, в учреждении царит нервная атмосфера.

Коллеги не верят в виновность бывшего руководителя, а из-за кадровой неразберихи с пациентами вынуждены работать молодые практиканты, что также влияет на качество лечения.