Второй день фестиваля «Басовiшча-2018» под Белостоком (Видео, онлайн) 21.07.2018, 22:17

В урочище Борик в Городке проходит 29-й польско-белорусский фестиваль.

Приятная, живая, энергетическая музыка - такую характеристику можем прочитать в интернете об очередных группах, которые выступят на фестивале. Но зачем читать? Лучше послушать и посмотреть. Cегодня на фестивале выступят молодые группы Monroe's Mysterious Death, Teleport, Ostrov.

Стоит ожидать выступление таких легенд белорусского рока как «Крамбамбуля», «Neuro Dubel», «:B:N:».