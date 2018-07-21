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Второй день фестиваля «Басовiшча-2018» под Белостоком (Видео, онлайн)

  • 21.07.2018, 22:17

В урочище Борик в Городке проходит 29-й польско-белорусский фестиваль.

Приятная, живая, энергетическая музыка - такую характеристику можем прочитать в интернете об очередных группах, которые выступят на фестивале. Но зачем читать? Лучше послушать и посмотреть. Cегодня на фестивале выступят молодые группы Monroe's Mysterious Death, Teleport, Ostrov.

Стоит ожидать выступление таких легенд белорусского рока как «Крамбамбуля», «Neuro Dubel», «:B:N:».


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