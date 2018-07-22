Политрук Лукашенко 14 22.07.2018, 8:12

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Многие диктатуры Европы казались незыблемыми, а рухнули в один момент.

20-го июля - день в истории, когда европейский народ, только-только получив независимость, сделал первый шаг от свободы и закона к царству силовиков и спецслужб. 24 года назад состоялась инаугурация Лукашенко - самая первая, самая скромная и деловая, говорится в видеосюжете «Белсата».

Почему это случилось? Одна из причин - белорусы не были готовы к политическому и экономическому шоку 1990-х. Каждый помнит начало независимости по-своему.

Жители Минска:

«Трудно было. Талоны, очереди ... ».

«Это было время творческого национального подъема. Помню, на проспекте устраивали политические и художественные акции, туда-сюда ходили люди ».

«Ситуация в экономике была тяжелая после развала СССР».

«Свобода и возможности. Все думали, что будет лучше».

Тогда еще молодой депутат Верховного Совета Александр Лукашенко на выборах обещал и вернуться обратно, в СССР, и победить коррупцию, и обеспечить демократию.

Кандидат в президенты Лукашенко говорит: «... И я, если буду президентом, если так произойдет, никогда не буду зажимать!».

При этом, как упоминают свидетели тех событий, во втором туре Лукашенко победил, в определенной степени... случайно.

«На тот момент белорусская оппозиция не рассматривала Лукашенко как возможного будущего президента, так как все усилия оппозиции были направлены против главы исполнительной власти Вячеслава Кебича», - рассказывает Вячеслав Сивчик, лидер движения солидарности «Вместе».

Не воспринимали всерьез, так как на выборах Лукашенко сделал ставку на имидж «человека из народа», бывшего директора совхоза. Хотя на самом деле он всегда был человеком из коммунистического аппарата и давно научился манипулировать людьми - еще когда служил политруком сначала в пограничных войсках КГБ, а потом в танковых.

«Этот имидж был работой московских политтехнологов, которые работали потом и на генерала Лебедя, работали и в Украине, это обычные политтехнологии, чтобы продвинуть Лукашенко на ту должность, на которую ему удалось забраться, неожиданно для белорусского элиты», - полагает Вячеслав Сивчик.

Как политрук Лукашенко не раз проявится и в заявлениях, и в управлении Беларусью. «Жэстачайший контроль», неограниченная власть спецслужб и силовиков, которые подчиняются только Лукашенко, введение идеологии государства в системе образования - это все его советская система ценностей, где на первом месте - Москва, а не свой народ.

Создание «союзного государства» России и Беларуси Лукашенко было нужно и экономически - чтобы брать дешевые энергоносители и кредиты, - и политически: правитель Беларуси мечтал стать преемником Бориса Ельцина. А потом оказалось, что и преемник есть другой, и российские объятия не отпускают.

И если бы белорусы 24 года назад выбрали путь в Европу, сейчас, возможно, зарплата не то что «папяцьсот», а даже и по тысяче евро никого бы в нашей стране не удивляла.

Между тем жизнь как, в Евросоюзе, - это не только высокие заработки. Но и возможность гражданина засудить чиновника или полицейского, который нарушил твои права. А вот жизнь при Лукашенко - это, наоборот, возможность получить уголовное дело, если не поделишься бизнесом с силовиками.

«Сейчас Лукашенко входит в пятерку долгожителей-диктаторов мира, что не делает чести ни этой персоне, ни нашей стране. Также не делает честь, что мы страна, где произошел реванш спецслужб Советского Союза», - говорит Вячеслав Сивчик.

Однако надежда на другую, лучшую, жизнь остается. И Советский Союз, и Берлинская стена, и коммунистические диктатуры Европы казались незыблемыми, а рухнули в один момент. И их разрушили граждане, которые хотели жить свободно.