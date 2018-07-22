Британский историк Фергюсон: Думаю, Россия плохо закончит 2 22.07.2018, 8:33

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Преимущество – у соседей РФ, избравших европейскую модель развития.

Британский историк Нил Фергюсон в интервью "Новому времени" выразил мнение, что Россия "плохо закончит".

"У россиян нет аппетита к крупномасштабным протестам, а путинский режим крепко стоит на ногах. Недовольные этим режимом сконцентрированы в нескольких больших городах. Формула путинизма проста и эффективна. Сырьевая экономическая модель обеспечивает денежные потоки, особенно во времена роста цен на энергоресурсы. Политическая модель [президента РФ Владимира] Путина включает в себя контроль над медиа, угрозы оппозиции, использование якобы законных методов физического притеснения оппозиции. И это работает. Думаю, Россия плохо закончит. Даже если Путина кто‑то заменит, это будет аналогичный лидер", – отметил он.

По мнению Фергюсона, было бы ужасно, если бы Украина тоже пошла по этому пути. Историк назвал украинско-российский конфликт "в какой‑то мере полезным, ведь он обозначил, что Украина хочет двигаться в другом направлении".

"В Киеве активная, свободная пресса. Украинцы готовы выходить на улицы, отстаивая свои права. Страха перед властью нет. Не думаю, что ЕС спешно откроет свои двери для Украины, но пример Западной Европы – он здесь, рядом. Украина видит преимущества той модели, которой живет Евросоюз", – сказал историк.

7 мая Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Шестилетний срок его полномочий продлится до 7 мая 2024 года.

Впервые Путин возглавил Россию в 2000 году. Он переизбирался на этот пост в 2004-м и 2012 годах.