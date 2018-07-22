Белорусский священник: Настоящее христианство — это религия сильных 7 22.07.2018, 8:36

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Как католический кардинал встал между вооруженными солдатами и мирными протестующими.

«Если бы каждый из христиан по чаще применял евангельские нормы в своей жизни, то мир бы сегодня был бы совершенно другим», — заявил в своем видеоблоге «Батюшка ответит» белорусский православный священник, иерей Александр Кухта.

«Настоящее христианство — это религия сильных. Религия тех, кто может брать ответственность и принимать решения. Религия тех, кто способен отвечать за последствия», — отметил он.

В качестве примера того, на что способен человек, который действительно живет по Евангелию, священник привел Филиппинскую революцию 1986 года, когда местная Католическая Церковь во главе с кардиналом Хайме Сином встала между мирными протестующими и вооруженными солдатами. Тогда кардинал смог уговорить диктатора Фердинанда Маркоса отказаться от власти и тем самым уберег страну от кровопролития, избавив ее вместе с тем от тирании.

Подробности того, как Католическая Церковь на Филиппинах противостояла диктатуре, массовым фальсификациям на выборах и отстаивала права граждан на видео.