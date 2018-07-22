«До 63 лет пахать, чтобы копейки получить» 5 22.07.2018, 8:53

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Повышением пенсионного возраста в РФ возмущены от Калининграда до Владивостока.

19 июля Государственная Дума РФ приняла в первом чтении предложения правительства о повышении пенсионного возраста. Они увеличивают возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Хотя во многих регионах прошли массовые акции протеста против идеи правительства, власти 61 российского региона дали положительный отзыв на законопроект. Среди депутатов Госдумы против закона проголосовали лишь 104 человека и лишь один представитель "Единой России".

"1 350 000 рублей не получит средняя российская женщина", "кто-то доживает, кто-то не доживает", "почему лезете в карман к полунищим пенсионерам", "это придумал Бисмарк", – как Госдума принимала закон о повышении пенсионного возраста pic.twitter.com/ZIhA8AvNyM — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 19 июля 2018 г.

Телеканал "Настоящее Время" встретился с жителями России от Калининграда до Владивостока и попросил их прокомментировать законопроект о повышении пенсионного возраста. Большинство опрошенных заявили, что они резко против.

"Этот закон организует людей голодать. У нас сейчас в сорок лет невозможно устроиться на работу, у нас производств никаких нет, новые рабочие места не создаются. Работать где? И как?" – возмущается жительница Иркутска Евгения Титова.

Жители Иркутска подчеркивают, что в их городе работы не хватает и молодым, и пожилым. Но работодателям "люди старше 50 лет мало кому нужны", с грустью замечают они.

Елена Краснова, еще одна жительница Иркутска, – швея, ей 54 года. С недавних пор работает только на себя. Произошло это после того, как женщина поняла, что после внедрения в России балльной системы ей положена только минимальная, социальная пенсия, величиной чуть более 5 тысяч рублей.

Фото: currenttime.tv

"И то, чтобы эти копейки получить, ты должен до 63 лет пахать, во всем себе отказывать, – говорит Краснова. – Притом, что у нас богатая страна".

В Хабаровске под удар новой реформы попали многие люди рабочих профессий – те, кто особенно рассчитывал на пенсию. Раисе Пургиной чуть более 50 лет, она работает маляром почти четверть века и честно говорит, что рассчитывала на пенсии отдохнуть. Но теперь сроки исполнения ее мечты отодвигаются.

Фото: currenttime.tv

"Цоколи делать очень тяжело: солнце, жара, постоянно наклоняешься, – рассказывает Пургина о своей работе. – До 63 лет здесь очень тяжело работать".

"Я не знаю, кто придумал этот закон. У меня это в голове не укладывается, – честно говорит маляр. – Я понимаю, что сидеть в офисе, перебирать бумажки под кондиционером можно и до 70 лет. Но именно рабочие профессии – в них никак нельзя работать до 63 лет. Взять любую профессию – крановщика, токаря, заводские профессии – это все очень тяжело".

51-летний Валерий Леонов, еще один житель Владивостока – промышленный альпинист. Восемь лет назад он упал с восьмого этажа и чудом выжил: оборвалась веревка. А потом отказался от пенсии по инвалидности – посчитал унизительным ходить по чиновникам и выбивать себе копейки. После новой пенсионной реформы, говорит Валерий, он на пенсию по возрасту тоже не рассчитывает.

Фото: currenttime.tv

"Надеяться на кого-то не приходится, не в этой стране. Во сколько этот пенсионный возраст подойдет – совершенно не важно", – замечает он.

Дмитрий Красюк – электрик из Калининграда. Он крепкий и сильный мужчина, ему всего 49 лет. Но он тоже не знает, сможет ли и в 65 лет заниматься физическим трудом.

Фото: currenttime.tv

"Никому мы не нужны. Вот даже сейчас: мне без малого 50 лет, но я знаю точно: я работу замучаюсь искать, – говорит Красюк. – Я найду работу, но это будет низкооплачиваемая работа. Мне придется опять бегать по каким-нибудь стройкам".

"Если бы была гарантия, что меня не выкинут с работы до пенсии, что будет у меня стабильная зарплата, – я бы не особо переживал, – говорит он. – Но с возрастом не молодеешь, все болеть начинает. Ладно я. А механик? Какой механик может работать в 60-65? Да он загнется, потому что с железом работает, с тяжелым железом, скачет вверх-вниз по оборудованию".

"А те, кто это (пенсионную реформу – НВ) придумывает, они ж мешки не таскают", – с иронией говорит электрик об авторах пенсионного закона.