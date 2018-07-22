«Такие цены, совести нет!» 8 22.07.2018, 9:07

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Фото: tut.by

Как журналист продавала на рынке свою выпечку.

Домашним поварам и кондитерам дали зеленый свет — теперь они могут торговать своей продукцией на рынках. Продавать выпечку и соления им разрешили еще в сентябре прошлого года, но воспользоваться этим правом они не могли — из-за противоречия с другим документом. Но в июле этого года эти правовые нестыковки устранили — на рынках уже организовали зоны, где могут торговать физлица.

Журналист FINANCE.TUT.BY напекла печенья и отправилась на Комаровский рынок, чтобы посмотреть, как работает новый документ и можно ли заработать там на домашней выпечке.

Фото: tut.by

Указ Лукашенко № 337, разрешающий торговать на рынках поварам и кондитерам своей продукцией, был подписан еще в сентябре прошлого года, но на деле он не работал. Ведь в постановлении Совмина № 686 четко было прописано — продавать герметически упакованные консервированные продукты домашнего приготовления, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях, запрещено. 15 июня Совмин опубликовал постановление № 452, которое урегулировало все вопросы.

Фото: tut.by

33 рубля на единый налог и аренду торгового места

Собираясь с выпечкой на рынок, первое, что нужно сделать, — это стать на учет в налоговой и оплатить единый налог. В моем случае — 21 рубль.

Во-первых, без справки об уплате налога на рынок не пустят — все это проверяется, а во-вторых, за неуплату можно получить штраф.

Фото: tut.by

— Единый налог платится не позже чем за день до того, как вы собираетесь осуществлять свою деятельность, — сказали мне в контакт-центре Министерства по налогам и сборам. — То есть если вы сейчас заплатите, то до конца июля сможете продавать. Если вы собираетесь торговать и в августе, то за следующий месяц нужно заплатить сейчас.

На следующее утро отправилась на рынок. Кроме квитанции об уплате налога, с собой нужно иметь паспорт и свежую флюорографию. Ну и конечно — товар. Я испекла сливочное печенье в форме бабочек, фруктов и кактусов и покрыла его разноцветной белковой глазурью. Еще сделала печенье в виде грибков. Правда, проверенного рецепта у меня не было, взяла из интернета. Попробовала — грибочки получились суше, чем хотелось, но на вкус ничего, хотя далеко не такие, как мама в детстве пекла.

В четверг в 8.20 я была у входа в крытый павильон Комаровки. На рядах нашла администратора рынка — это люди в желтых жилетах.

— У нас для физлиц есть два места на выбор — одно ближе ко входу, возле медовых тортов, второе чуть дальше, — предлагает мне работница рынка. — На них есть и наклейка соответствующая, что здесь продукция от физлиц.

Взяла то, что ближе ко входу. За него я заплатила 12 рублей 23 копейки. В эту сумму вошли и санодежда — фартук, и посещение платного туалета, и холодильник, и другие расходы, которые понес рынок от моего пребывания там.

Фото: tut.by

— Обязательно уберите волосы! Вы работаете с готовой продукцией, — строго сказали мне. — И руки, обязательно мойте руки.

Зная, что придется брать грибочки руками, чтобы упаковывать, я купила в аптеке медицинские перчатки. Но руки все равно вымыла.

Надев передник и заплетя волосы в косу, начала выкладывать товар на витрину. Осталось написать цены, и можно торговать.

Кстати о ценах. Я изучила, почем подобную выпечку продают минские домашние кондитеры в интернете. Дешевле 3 рублей за одну расписную печенюшку не нашла. То есть набор из трех кактусов у меня должен был стоить не меньше 9 рублей. Но я решила продавать их по 7 рублей, а бабочки и фрукты по 8, их в коробке больше. Это же Комаровка, да и первый день, никто обо мне еще не знает, не буду пугать ценами. На грибочки поставила цену 1 рубль — это за штуку.

— Я вам табличку принесла, она должна стоять на торговых местах у всех физических лиц, — сказал администратор рынка. — Поставлю на ваш холодильник.

На табличке было написано, что продукция не прошла ветеринарно-санитарный контроль и подтверждения ее качества и безопасности нет. «Хорошая» реклама, но ничего не поделаешь, такие правила, пришлось поставить.

Фото: tut.by

«Такие цены! Совести нет у этих кондитеров»

Жду первых покупателей. Слух о том, что на Комаровке появился первый продавец с домашней выпечкой, быстро разлетелся по рынку. Тем более администрация написала обо мне в инстаграме и выложила фотографии с печеньем. Желающих поглазеть на новинку было много: и продавцы соседних торговых точек, и посетители рынка.

— И это 7 рублей за три печенья?! — удивленно-возмущенно спросила остановившаяся у моего прилавка пожилая женщина.

Я попыталась рассказать, что все это натуральное, сделано вручную и дешевле она такое печенье точно не найдет, но она не стала слушать и ушла, бубня себе что-то под нос.

У следующих человек десяти, которые останавливались у моего холодильника, была примерно такая же реакция. Кто-то просто молча уходил, кто-то с негодованием качал головой.

— Это у вас что, пряники? — поинтересовалась женщина средних лет.

— Нет, это печенье. Есть шоколадное и ванильное. А сверху белковая глазурь, или, как сейчас называют, айсинг, — объясняю своей возможной покупательнице.

Фото: tut.by

— И кто производитель? — продолжает задавать вопросы женщина.

— Я! Три ночи пекла, — отвечаю.

— То есть дома? Или у вас своя кондитерская?

— Дома. Теперь по закону люди могут печь сладости дома и продавать их на рынке, — поясняю. — Возьмите коробочку или грибок на пробу.

— А как я узнаю, в каких условиях и из чего это все готовилось? И куда мне жаловаться потом, если я отравлюсь этим печеньем? Санкнижка у вас есть? — посыпались на меня вопросы.

— Ну, вы можете поверить мне на слово, что продукты я взяла качественные и свежие. Если что, то можно подать в суд, санстанция домашних кондитеров не контролирует. Санкнижку от нас тоже никто не требует, только флюорографию. Я ручаюсь за качество, попробуйте, чтобы знать. Я вам на коробочку енота наклею, — показываю забавные наклейки с енотами и пытаюсь все-таки уговорить купить у меня печенье.

— Нет, спасибо! — сказала мне покупательница и ушла.

Фото: tut.by

До полудня я так ничего и не продала. Зато выпила кофе за 2,5 рубля, то есть еще потратилась, но ничего не заработала.

— А что у них внутри? — поинтересовалась проходящая мимо женщина, указывая на мои грибки.

— Ничего. Просто песочное печенье, покрытое шоколадом, — отвечаю.

— И по рублю?! Ладно, дайте мне один. Это дочка увидела в инстаграме, просила купить.

Упаковываю боровик в пакет из крафт-бумаги, перевязываю ленточкой, наклеиваю енота. Ура! Заработала первый рубль.

После часа дня на рынке стало больше людей.

— Такие цены! Совести нет у этих кондитеров! В магазине то же печенье в шесть раз дешевле продается. За пять штук целых 8 рублей! — говорит женщина своей подруге, глядя на мою витрину.

— А где вы видели дешевле такое печенье? — вежливо интересуюсь.

— Да везде хватает всякого! — раздраженно ответила она.

— Можно испечь самой, так вообще бесплатно получится, — почти шепотом сказала я, но меня услышали и засыпали возмущениями.

К витрине подошел парень с телефоном, записывает на видео.

Фото: tut.by

— Вот эти самые кондитерские бабочки с фотографии в инстаграме, — сказал он и перевел камеру телефона на коробку с печеньем в виде бабочек. — Вы по карточке рассчитываете?

— Нет, карточки я не принимаю.

Парень сходил к банкомату и вернулся. Он попросил коробку бабочек и 7 грибков. Пока я упаковывала, он снимал. В беседе выяснилось, что он фудхантер — это человек, который дегустирует еду в разных местах и выкладывает на своем сайте или блоге обзоры, что вкусно, а что не очень. Он прочитал в интернете, что на рынке появился первый домашний кондитер, и пришел заценить, что же я продаю.

Рецензия на мое печенье появилась в интернете буквально через 20 минут. Вкратце: упаковано с душой, но грибочки не понравились — «цена не та, что в СССР, и вкус не тот».

Так я заработала еще 15 рублей. После обеда стало веселее. Кстати, на табличку с информацией о том, что у меня непроверенная продукция, никто не обращал внимания, все проходили мимо.

Фото: tut.by

«Дешевле, чем по три рубля за штуку, продавать невыгодно»

К витрине подошла женщина.

— Александра, — обратилась она ко мне по имени, — мы сегодня целое утро ломаем голову, откуда у вас такие цены.

И только я приготовилась выслушать очередную лекцию о том, что у меня нет совести и в магазине в 6 раз дешевле, как она сказала, что все слишком дешевое.

— Вы делали калькуляцию? Как у вас одно печенье может стоить полтора рубля? У нас сообщество пряничниц, мы делаем пряники под заказ. Так вот если один продавать меньше чем за 3 рубля — это невыгодно. У вас печенье, оно немного дешевле пряников, но все равно полтора рубля — это очень дешево. Плюс коробка, плюс ленточка, плюс наполнитель. С такой ценой вы ничего не заработаете.

Пришлось рассекретиться — сказать, что я журналист и провожу эксперимент. Если поставлю цену выше, никто ничего не купит. Даже с такой ценой не покупают.

— Мама, вот они! Смотри! — громко сказала девочка, показывая маме фотографию моих бабочек на телефоне. — Давай возьмем!

Бабочек у меня не осталось, но девочка согласилась на кактусы. Так я заработала еще 7 рублей.

К четырем часам дня у меня уже гудели ноги — все это время я стояла. Присядешь — спрячешься за прилавком. А к витрине без продавца вообще никто не подходит.

Я уже начала собираться, но тут подошла девушка и купила упаковку кактусов. И я решила постоять еще немного. Больше ничего продать не удалось. С рынка я ушла в шесть вечера.

К этому времени фотографии с моим печеньем и мной разлетелись по всем соцсетям. В трамвае ко мне подошли три человека и поинтересовались, не я ли сегодня продавала выпечку на Комаровке, буду ли завтра и можно ли купить бабочек.

Фото: tut.by

Рынок — не то место, где будет хорошо продаваться домашняя выпечка

Подведем итоги. Утром у меня было товара на 86 рублей. То есть это максимальная сумма, которую я могла бы заработать.

Я заплатила 21 рубль налога, 12 рублей 23 копейки за аренду места, 25 копеек за ценники. Себестоимость печенья с глазурью без учета работы составила примерно 7,5 рубля. Грибочков — около 6 рублей. 4 рубля 60 копеек я потратила на упаковку — коробки и пакеты. Плюс ленточка, плюс бумажная стружка для коробок, на которую кладут печенье, плюс наклейки — это еще 2 рубля. Еще нужно посчитать перчатки за 48 копеек. Итого я потратила 54 рубля. То есть при самом лучшем раскладе могла получить прибыли всего 32 рубля.

Поскольку я продала не весь товар, а всего восемь грибков — это 8 рублей, две коробки кактусов по 7 рублей и коробку бабочек за 8, то получила всего 30 рублей. Этим даже не окупились расходы — я ушла в минус на 24 рубля.

Фото: tut.by

Вероятно, на результат повлияло то, что на Комаровском рынке я была первым человеком, который начал продавать кондитерские изделия собственного производства. И это был первый день торговли. Обо мне мало кто знал. Кроме того, торговала я в будний день, и даже те, кто могли бы стать моими покупателями, были на работе. Для успешной торговли нужна активная реклама. Если бы про мое печенье не написали в инстаграме, я, скорее всего, вообще бы ничего не продала.

Для себя я сделала вывод, что рынок — не то место, где будет хорошо продаваться домашняя выпечка. Это довольно дорогой продукт даже по себестоимости. Домашние кондитеры покупают муку, яйца, сахар и другие ингредиенты по розничным, то есть магазинным ценам. Кроме того, сладкое изготавливается небольшими партиями, что тоже увеличивает цену. Сюда же нужно включить стоимость электричества, воды, расходных материалов — пергаментной бумаги для выпекания, кондитерских мешков для росписи и т.д. Опять же, упаковка стоит недешево. И если ты не арендуешь место на рынке, то тебе хотя бы не нужно платить по 12 рублей за день. Люди же приходят на рынок, чтобы купить что-то подешевле. В будние дни это в основном пенсионеры.

Кроме всего прочего, в Беларуси только начинают понимать, что такое хенд-мейд, что ручной труд, эксклюзив — это оригинально и интересно. Такая продукция не может стоить столько же, сколько то, что произведено на фабрике. Платить за это у нас готовы пока немногие.

Фото: tut.by

Ко всему прочему, чтобы торговать на рынке, нужно быть готовым не только к физическим нагрузкам — стоять 8−9 часов на одном месте крайне сложно, но и подготовленным морально — критики не избежать. Всегда найдется тот, кого не устроит цена, вкус, внешний вид или еще что-то.