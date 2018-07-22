Как минчане за два года работы клоунами заработали на квартиру и две машины 11 22.07.2018, 9:31

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Фото: citydog.by

Откровенный рассказ о профессии аниматора в нашей стране.

Сейчас Станислав Навацкий – ведущий свадеб и других «взрослых» праздников, костюмы для которых мы однажды показывали в рубрике «Гардероб». Но начинал он свою карьеру с костюмов Деда Мороза и миньона, пишет citydog.by.

О том, как вместе с будущей женой Юлией они два года практически без выходных работали аниматорами и так накопили на квартиру в Минске и два автомобиля, рассказывает Probusiness. Каково это – работать клоуном, как добиться высокого гонорара и что нужно знать, собираясь зарабатывать на детских праздниках?

– Еще в школе я подрабатывал Дедом Морозом и иногда вел концерты. Это было прикольно и не сложно. На первом курсе через знакомого узнал, что какая-то женщина собирает команду Дедов Морозов, тренирует их и дает заработать. Забегая вперед, скажу, что эта женщина через пару лет стала моей тещей. Но обо всем по порядку.

Фото: citydog.by

Мне нравилось быть Дедом Морозом. Я «втянулся» и на протяжении нескольких зим этим занимался. Поработав пару лет на будущую тещу, мы с Юлей (моей супругой, хотя на тот момент она еще даже не была моей девушкой) решили всерьез заниматься организацией праздников и отделиться от Юлиной мамы. И начали создавать свою компанию.

Как я становился клоуном

К тому времени Юля работала клоуном уже давно, знаний было много. Она начинала с кружка пантомимы в 13 лет, с другими девочками-подростками создавала программы, а потом предлагала выступить бесплатно в детских садиках. Тогда это еще не было так популярно, поэтому любые детские сады были «за». И Юля с девчонками каждый месяц ходила в 4−6 садов «обкатывать» программы.

Мы начали креативить вдвоем. Сейчас, чтобы стать клоуном, можно пройти курсы аниматоров или, если самоуверенности хватает, просто прошерстить тематические ресурсы и «позаимствовать» чью-нибудь рабочую программу. А раньше нужно было много тренироваться.

Фото: citydog.by

Костюм и игра – это самое важное в работе клоуна. Костюм – это не просто одежда, это отражение характера персонажа, его настроения и мыслей. Он должен быть не из интернета, не китайский (хотя и хороших китайских костюмов достаточно, но за ними нужно будет отправляться в Китай и самостоятельно их перебирать).

Клоун обязательно должен уметь импровизировать и любить детей. Дети бывают разные: иногда капризничают, иногда ими сложно управлять, они хорошо чувствуют настроение, это очень требовательные зрители. От возраста детей зависит очень многое – то, что понравится ребенку 4 лет, может быть совершенно не воспринято трехлетним. Нужно иметь чувство юмора, и хотя не все клоунские образы – это бесконечный поток шуток, но развеселить грустного ребенка должен уметь любой. И фантазия. Без нее в индустрии анимации никуда. Рынок очень быстро меняется, нужно все время придумывать новое. Тем более что большинство клиентов становятся постоянными.

Сначала клиенты приходили через сарафанное радио, а в 2011-м мы запустили сайт. Первый сайт я написал сам. Простой, в «Блокноте». На все у меня ушло 4 или 5 ночей.

Фото: citydog.by

Это было золотое время. В интернете были всего три «клоунские» страницы, и, как вы понимаете, все заказы делились между нами. После появления большего количества сайтов стало чуточку сложнее – я пошел на курсы SEO и начал продвигать сайт всеми доступными способами. Через год и этого стало мало, и мы настроили таргетинг.

Сейчас вспоминаю и поражаюсь: $30 долларов в месяц на два поисковика – и работой были завалены все дни.

Мы очень быстро собрали хорошую базу клиентов. Работали в основном на детских праздниках: в детских садах, школах, детских центрах, реже в квартирах. Из необычных заказов могу отметить программы для детей офисных работников. Еще в библиотеке выступали, прямо среди книжных полок. Но самыми любимыми программами были квесты по поиску клада. Согласитесь: в то, что где-то в огороде закопан кувшинчик с золотыми монетками, глубоко в душе верит каждый, кто берет лопату и начинает копать. Мы составляли карты местности, и мусорные баки, и сеновалы задействовали. А родители одной девочки очень вдохновились и предложили в сундук поместить бижутерию. Дети ведь не видят разницы – представьте, какой восторг испытали девочки, нашедшие сокровище!

Как мы повышали цены и качество

Изначально наши услуги стоили недорого – около $30−40 за программу. Но, когда поток клиентов вырос, цена стала одной из самых высоких в городе – около $70 в час. Даже во время обвалов валюты мы не снижали цены. Поток заказов позволял не терять в деньгах и при этом быть выше среднего по рынку. А чтобы зарабатывать больше, есть 2 пути – брать качеством или количеством. Вот чем выделялись мы:

1. У нас была очень большая база реквизита, костюмов. Реквизит мы иногда привозили из-за границы, но чаще изготавливали самостоятельно из совершенно невообразимых вещей.

Мы постоянно отслеживали тренды по мультфильмам. Например, костюмы миньонов впервые в стране появились именно у нас. Как мы их придумывали – отдельная история, ведь, чтобы сделать человека похожим на коротконогое желтое существо, необходимо очень постараться. К примеру, глаз миньона я собрал из канализационной трубы с резьбой и оргстекла. Зрение не позволяет мне ходить без очков, а с линзами у меня не сложилось, потому пришлось заказывать линзу с диоптриями под канализационную трубу. Просто представьте реакцию девушки, которая принимала заказ!

Фото: citydog.by

Когда эти костюмы появились у других аниматоров, а уж тем более в белорусских магазинах, миньоны стали неинтересны. Когда миньоны есть у всех – это уже не круто. Круто, когда они есть только у тебя.

2. Нужно постоянно вкладывать в себя – актерские курсы, бесконечные занятия дикцией, развитие креатива, интеллекта, чувства юмора. Не буду скрывать, этим мы стали заниматься ближе к продаже бизнеса. С таким потоком заказов было не до занятий, да и мало кем бы это было оценено.

Однако развитием программ мы занимались постоянно: «штурмили» идеи, искали и, что греха таить, «заимствовали». Шутки и интересные моменты чаще приходили на ум во время работы, а где-то через год я уже прогонял часовую программу наизусть, не отходя от придуманного практически ни на слово.

3. Для качества работы и красоты картинки аниматор никогда не приходил один. С ним всегда был человек «в штатском», который занимался музыкой и реквизитом, чтобы артист не отвлекался.

Фото: citydog.by

4. Отношения с клиентами мы всегда выстраивали с позиции «на равных». Не было понятия «клиент всегда прав». Мы всегда предлагали идеи, не боялись общаться, давали много советов, и к нам прислушивались. Часто использовали приемы из психологии, особенно при обработке возражений. Больше всего помогало то, что мы профессионалы: клиенты это чувствовали, и конфликтов практически никогда не было. А с кем было очень тяжело работать, мы не работали – потому что свой комфорт нужно ценить.

Чем сложен бизнес аниматоров

Самое сложное – это продвижение. Постоянные мысли о том, как сделать так, чтобы о тебе узнало больше людей, как создать громкое имя компании. Раньше работали личные рекомендации и интернет, но сейчас этого уже мало. Нужно развивать свой личный бренд, поддерживать отношения с клиентами, проводить бесплатные мероприятия в рекламных целях, постоянно удивлять, делать сюрпризы, давать больше, чем от вас ожидают.

Второй момент – это сама работа. Нужно постоянно придумывать новые программы, генерировать оригинальные идеи. Даже сейчас на рынке есть идеи, которые используются уже по 20 лет.

Мы же считали, что нужно вливать максимум свежих приемов. К примеру, «лизуны» были известны и в моем детстве, но, отдыхая в Таиланде, мы придумали целую историю. Представьте: пират рассказывает о своем очень и очень давнем друге, который был самым умным из известных пиратов и на которого напали крокодилы и акулы (и такое бывает), и показывает череп этого пирата. Вы бы знали, как сложно найти реалистичный череп, а всего-то навсего нужно было забрести на блошиный рынок в Паттайе! Так вот, чтобы стать таким же умным, как самый умный пират, необходимо всего лишь потрогать череп, что для детей уже «очень опасно». Но и это еще не все, потому как самые смелые из ребят, чтобы наверняка учиться «на отлично», могут потрогать «мозги пирата», по нелепой случайности сохранившиеся в его черепе. Задача не из легких не только для детей, но и для родителей, хотя это и был самый простой лизун.

Фото: citydog.by

Третья сложность – сделать так, чтобы тебе верили. Дети – очень требовательные зрители. Актерская игра должна быть на уровне, иначе в вас полетят помидоры. В любом настроении и физическом состоянии если ты надеваешь костюм, то становишься не собой, а своим персонажем. С этим дела обстояли очень сложно – грим, огромное количество аксессуаров, смена голоса, речевых оборотов, обувь. Это сейчас, хорошенечко поискав, можно найти пиратские сапоги где-нибудь на «Импульсе». А пять лет назад такой роскоши не было. Одни сапоги Деда Мороза чего стоят! Мастера мы нашли по связям – веселый дедуля, шьющий обувь для танцоров в филармонии, – а вот с кожей пришлось попотеть. Стоимость квадратного метра была сопоставима с квадратным метром жилья где-нибудь в Бобруйске. Пришлось ехать на производство и покупать кожу там – и эта задача тоже не из легких, ведь касса работает пару часов в день.

Четвертая сложность – клиенты. Вернее, сложные клиенты. Нужно тонко чувствовать их психологию и настроение. К примеру, человек на празднике у знакомых видел, что аниматоры занимали детей 8 часов. Он узнал стоимость аниматора, умножил на 8 и получил $320. И вот аниматор отрабатывает на его мероприятии (а на протяжении 8 часов постоянно развлекать детей очень сложно, и поэтому привозились 2-3 огромных баула с реквизитом), а после этого клиент все равно остается недоволен. Все потому, что у друга, который более ответственно подошел к организации, приезжали «друзья» аниматора плюс были арендные горки и батуты, торт, салют, ростовая кукла, декор, фотозона и фотограф.

В итоге первый праздник обошелся в $2000, а второй – в $300. И вроде бы очевидно, что было не так, но, как показывала практика, не всем.

Фото: citydog.by

Бывало и наоборот, когда мы были заявлены как «перерывное развлечение» на масштабные и дорогие праздники, но «давали жару», и родители жалели, что хедлайнеры сегодня не мы.

Сколько может заработать аниматор

В среднем заказ аниматора стоил $50−60 в час. Как я уже говорил, мы брали и по $70 и часто получали чаевые. Это могла быть и бутылочки вина, и денежное вознаграждение. На Новый год Дедам Морозам и Снегурочкам очень любят дарить всякие пряники и плюшки.

Обычно один аниматор берет не больше 3-4 заказов в день, т.е. в неделю около 20. Когда-то мы проводили по 5-6 мероприятий каждый день по 5-6 часов. По 3 заказа в день у нас было всегда. Больше 2 лет мы работали без выходных. Бывали дни (детские выпускные, например), когда у нас по подряду работало 8-9 человек, и все были загружены под завязку.

Так за 2 года мы с Юлей заработали на «однушку» и 2 автомобиля. Плюс часто путешествовали и жили ни в чем себе не отказывая. Хоть и не шиковали.

Теперь такое повторить не получится. Многие знают, что можно сделать сайт за $14 и купить костюм за $12 – и все, ты клоун. Конкурентов стало много, они демпингуют, на качество практически никто не смотрит. Хотя есть люди, которые до сих пор стоят в разы дороже, чем новоиспеченные конкуренты. И клиенты у них тоже есть.

Фото: citydog.by

Как я перестал быть клоуном

Уйти из детских праздников мы решили в 2016 году, но окончательно сделали это только в 2017-м. К этому моменту Юля уже 15 лет «варилась» в сфере детских праздников. Это перестало быть интересным, хотелось расти. Я перешел на проведение взрослых мероприятий: свадеб, корпоративов, а быть и клоуном, и ведущим я не хотел, потому что совмещать на первый взгляд схожие профессии не получится никак.

Сразу все бросить было сложно. 9 месяцев мы не работали сами, а только тренировали аниматоров (они оплачивали налог как физлица) и «сбрасывали» им заказы. У нас оставалась и база клиентов, и сайт, который продолжал генерировать заявки. К концу 2017-го мы продали бизнес за $700 одной из наших девушек-аниматоров с работающим сайтом, базой, целой комнатой реквизита и около 27 костюмов. Очень жалко было расставаться со всем, но снова облачаться в костюм клоуна не было ни малейшего желания.

Опыт работы с детьми, безусловно, мне был полезен. Выходя на любую площадку, я абсолютно уверен: если что-то пойдет не по плану, я без труда закрою 5−10−40 минут развлечений с детьми и их родителями, а по части беззаботного веселья это одна из самых благодарных публик.