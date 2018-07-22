Белорусский фильм «Хрусталь» получил гран-при Одесского кинофестиваля 22.07.2018, 9:46

кадр из х/ф Хрусталь

Победителя в этой категории определили зрители.

Гран-при Одесского кинофестиваля получил фильм белорусского режиссера Дарьи Жук "Хрусталь", сообщается на сайте мероприятия.

Победителя в этой категории по традиции определили зрители. "Я очень долго шла и стремилась к этой награде. Это мой первый приз. Это огромный подарок для всей нашей команды и настоящий прорыв для нашей маленькой страны, которая находится рядом", – отметила Жук.

Жюри кинофестиваля назвало лучшим фильмом международной конкурсной программы киноленту греческого режиссера Бабиса Макридиса "Жаль".

За этот фильм Макридиса также признали лучшим режиссером. В категории "Лучшая актерская работа" победил 16-летний бельгийский актер Виктор Полстер, сыгравший в фильме "Девушка" бельгийского режиссера Лукаса Донта.

В национальном конкурсе лучшим короткометражным фильмом признали "В радости и только в радости" режиссера Марины Рощиной.

"Золотой Дюк" за полнометражный фильм достался киноленте "Дельта" режиссера Александра Течинского. Награду за лучшую актерскую работу получила Анастасия Пустовит, сыгравшая в фильме "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.

В категории "Лучшая режиссерская работа" победила Тоня Ноябрева ("Герой моего времени"). Лучшим европейским документальным фильмом названа лента "Домашние игры" (режиссер Алиса Коваленко).

Церемония закрытия Одесского кинофестиваля прошла 21 июля в Одесском академическом театре оперы и балета. Он стартовал 13 июля. Фестиваль проходит с 2010 года.